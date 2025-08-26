Obituari
Mor Manuel de la Calva, membre del Dúo Dinámico, als 88 anys
El cantant i compositor “va ser l’ànima del Dúo, sempre alegre, optimista, positiu”, tal com ha recordat el seu company artístic, Ramón Arcusa
Jordi Bianciotto
Manuel de la Calva, membre fundador del Dúo Dinámico, ha mort aquest dimarts als 88 anys a l’Hospital Anderson de Madrid, segons ha confirmat a EFE qui va ser la seva parella artística, Ramón Arcusa.
"Manolo de la Calva, el meu amic de l’ànima, més que germà, company de cent aventures i de mil cançons, ens ha deixat avui. No ploreu per ell, no li agradaria. Va ser l’ànima del Dúo, sempre alegre, optimista, positiu. Canteu amb ell en aquest comiat. Gràcies per tant, amic. Ja ets etern. Cuida't allà on siguis. Et trobarem molt a faltar", ha escrit Arcusa en les xarxes socials del grup.
Nascut a Barcelona el 15 de febrer del 1937, De la Calva va conèixer Ramón Arcusa a l’empresa de motors d’aviació Elizalde, on tots dos havien entrat a treballar. Sent encara uns adolescents es van unir per emular els ídols de la seva època i, així, en els últims dies del 1958, es van presentar per la ràdio en públic, batejats com The Dynamic Boys, nom que el presentador del programa va castellanitzar com Dúo Dinámico.
Amb els anys arribarien, l’un darrere l’altre, èxits tan populars com Quince años tiene mi amor, Quisiera ser, Perdóname, Mari Carmen, Esos ojitos negros i Amor de verano. A més, a començaments dels anys seixanta van participar com a protagonistes en quatre llargmetratges.
El 2014, el duo va rebre el Grammy Llatí a l’excel·lència musical, en reconeixement a la seva trajectòria, que es va afegir a altres guardons com la Medalla d’Or al Mèrit en el Treball (2010) i la Medalla d’Honor de SGAE (2024).
Paral·lelament a la seva carrera en el Dúo Dinámico, Manuel de la Calva va ser també compositor, arranjador i productor per a altres artistes (com Julio Iglesias, Camilo Sesto, Nino Bravo i Massiel), i va arribar a registrar més de 560 títols a SGAE, entitat de la qual va ser soci des de l’octubre del 1960. També va ser coautor de La, la, la, amb la qual Espanya va guanyar el Festival de la Cançó d’Eurovisió el 1968, amb la interpretació de Massiel.
