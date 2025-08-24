Catalunya detecta un augment d'homes víctimes de matrimonis forçats
Govern i entitats constaten en els últims dos anys l'increment de joves migrants que denuncien o demanen ajuda per a escapar de la pressió de les seves famílies
Elisenda Collell
La Conselleria d'Igualtat i Feminisme, en coordinació amb les de Salut i Justícia, confirma a El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari, que estan detectant un augment dels homes migrants que denuncien ser víctimes de matrimonis forçats a Catalunya. La primera denúncia va arribar als Mossos el 2014. La segona, l'any passat. La tercera, aquest mes de maig a Lleida. "És una realitat que ens afecta molt més del que ens pensem, el problema és que és un tabú, més encara per als nois. Aquesta pressió està a l'ordre del dia", explica Mamady Kaba, fundador de l'associació Joventut Africanegra de Catalunya (JAN). Aquesta realitat la perceben especialment des del col·lectiu LGTBI, quan les famílies se senten tacades en descobrir l'homosexualitat dels seus fills. Quan aquests joves es neguen a casar-se en contra de la seva voluntat, són expulsats de la família i de la comunitat. Des del Govern, admeten que l'Administració encara no està preparada per a donar una resposta a aquests homes.
L'entitat Valentes i Acompanyades ha atès enguany tres nois que van acudir demanant ajuda
Els matrimonis a la força afecten principalment les dones. Els homes són l'1% dels 235 casos que s'han denunciat a Catalunya en els últims 16 anys. El primer cas va ser el 2014 un jove de 26 anys que encara no havia consumat el matrimoni. El segon, el 2024, un menor de 17 anys que va demanar ajuda abans que el casessin. El tercer és un jove de 26 anys que va acudir a comissaria a denunciar que el seu pare adoptiu l'havia obligat a casar-se a Guinea, segons va avançar el diari 'Segre'. "Aquest és el primer cas en què l'enllaç ja s'havia produït", explica Sandra González, agent de la Unitat Central d'Atenció i Seguiment a les Víctimes dels Mossos d'Esquadra. "Són nois que ja estan totalment occidentalitzats", adverteix González.
"Hi ha famílies que amenacen amb no donar la seva benedicció si portes a una noia d'aquí. Juguen amb aquesta pressió i molts accepten per a no tenir problemes amb els pares"
"Et diuen que has de marxar de vacances al país dels teus pares. Allà et comencen a presentar noies i comença la pressió perquè et casis amb algunes d'elles", compte Kaba. "Altres famílies amenacen que si portes a una altra noia, sobretot si és d'aquí, no donaran la seva benedicció, que és una cosa molt important per a casar-se. Juguen amb aquest factor, amb aquesta pressió, i molta gent accepta per a no tenir problemes amb els pares", segueix el noi.
"El principal motiu és que les famílies no volen que la riquesa que puguin generar els seus fills surti del seu control"
"Sabem que és una realitat que està ocorrent, i el principal motiu és que les famílies no volen que la riquesa que puguin generar els seus fills surti del seu control, de l'entorn familiar. És la seva manera de garantir la submissió dels fills als progenitors", explica Ibrahima Bao, president de l'associació de senegalesos de Lleida.
Els Mossos han registrat tres denúncies: una el 2014 i altres dues el 2024 i 2025
Un altre motiu és la por de perdre les tradicions. "El 70% de casos que jo conec són de famílies que tenen por al fet que els seus fills es casin amb una espanyola, que 's'occidentalitzin'. És aquesta por de perdre les arrels, els orígens, les tradicions. I creuen que obligant-los a casar-se amb una noia del seu mateix país, cultura, etcètera, mantindran aquest llegat", explica Huma Jamshed, presidenta de l'Associació Cultural Educativa i Social Operativa de Dones Pakistaneses a Barcelona. Encara que atén majoritàriament dones, cada vegada hi ha més nois que li demanen ajuda. De fet, ha organitzat diverses bodes en secret de les famílies perquè aquests nois, i noies, es poden casar amb qui estimen.
"El 70% de casos que jo conec són de famílies que tenen por al fet que els seus fills es casin amb una espanyola, que 's'occidentalitzin' i perdin les arrels"
Homofòbia
"Els casos més greus que jo m'he trobat són del col·lectiu LGTBI", apunta Miquel Meca, advocat especialitzat en aquesta temàtica. Atén refugiats que han arribat a Espanya fugint d'un matrimoni a la força però també té clients nascuts i crescuts a Catalunya. Una realitat que coneixen de sobres a l'Associació Catalana per a la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants (Acathi). "Quan la família detecta la seva orientació sexual els volen casar al més aviat possible, és la manera de fer callar rumors per a salvar l'honor de la família. És una taca molt greu, fins i tot un delicte", explica Rodrigo Araneda, president de l'entitat.
El 70% de les persones originàries de l'Àfrica Subsahariana, el Pakistan, Índia, el Magreb, Pròxim Orient o d'ètnia gitana ateses per Acathi ho han sofert. "Jo vaig aguantar quatre anys la pressió del matrimoni, fins que me'n vaig anar del país per a no tornar, fa ja 11 anys", explica un jove egipci atès per Acathi a Barcelona que tem revelar la seva identitat. Des dels 20 als 25, la seva família li va programar cites diàriament per a casar-se amb una dona. "Sempre donava alguna excusa fins que vaig començar a tenir por que la meva família sospités que era gai i la cosa acabés molt malament. Conec casos en els quals la família, en descobrir-ho, ha matat als nois. I conec a gent que porta una doble vida", prossegueix. Ell ara és lliure a Barcelona, s'ha casat amb un home, però manté enganyada a la seva família dient-los que està casat amb una dona.
La carta de la poligàmia
Segons expliquen a aquest diari els experts, a diferència del que ocorre amb les dones, les proposicions als homes es fan a edats més avançades, entre els 18 i els 25 anys, mentre que amb les noies se sol començar als 14 o 15. "Ells tenen un avantatge, que és la poligàmia: es poden casar una altra vegada amb la dona que vulguin; elles no", subratlla Dialla Diarra, presidenta de l'associació Legki Yakaru, a Banyoles. A elles, en canvi, els obliguen a casar-se amb homes molt més grans i han d'acatar-ho per a tota la vida.
"Els nois són més lluitadors, protesten més; les noies accepten sense protestar. Ells tenen una mica més de llibertat en aquest sentit", opina Kaba. El que tots dos comparteixen, especialment si han obtingut la nacionalitat espanyola, és que es converteixen en una porta d'entrada a Europa. "Sobretot amb les dones, es fan autèntics negocis per a portar a coneguts, familiars... és la manera d'entrar d'una forma segura i legal a Espanya, encara que els afectats no veuen ni un duro de tot això", explica Bao. Les bodes sempre es fan a l'estranger.
Feble xarxa de suport
Als qui no accepten el matrimoni arreglat, els toca afrontar un desterrament familiar i comunitari. "Moltes famílies els expulsen de les famílies i els condemnen a una mort social, parlem de comunitats molt arrelades a la comunitat", incideix Araneda. On van? Si són menors, poden acabar tutelats pel Govern en centres de menors. Les noies poden acudir a la xarxa de la Generalitat contra la violència masclista, fins i tot accedir a ajudes, habitatges o formació. També compten amb el suport d'entitats com Valentes i Acompanyades, pionera en aquest àmbit. "Ens han vingut a veure alguns nois, però no podem atendre'ls, no tenim pisos per a ells", explica Siham El Kafroune, tècnica de l'entitat. Aquest any tres nois els van demanar ajuda, enfront de més de 400 noies ateses.
La Conselleria d'Igualtat i Feminisme assenyala que tenen a la seva disposició la xarxa SAI, per al col·lectiu LGTBI, i que tracten de donar resposta als casos quan tenen coneixement, encara conscients que la xarxa d'atenció no és la mateixa que la de les noies. Meca ho discuteix: "No hi ha res per a aquests nois", es queixa. "Normalment ens criden des de serveis socials, perquè els resolguem el problema: el que és més important és ajudar-los a teixir una nova xarxa de suport, fora de la seva comunitat no tenen a ningú", afegeix Araneda.
Tampoc és fàcil en el cas de les denúncies. Segons les dades de Valentes i Acompanyades, en el cas de les noies, només el 2% ho denuncien. "No és tan senzill, els preocupen les conseqüències legals que puguin tenir els seus pares", segueix El Kafroune. "Sospitem que la xifra de nois que no denuncien és molt gran. Són homes en espais masclistes i patriarcals que han de trencar moltes barreres per a anar a la policia i assumir que són víctimes", diu González. "A ells no els creu ningú, és molt difícil de demostrar. En els nois, només ho veiem en els casos més greus, quan hi ha hagut violència", opina Meca, conscient que els casos que arriben als jutjats són una minoria.
Si el matrimoni no s'ha consumat, els Mossos demanen que se'ls prohibeixi viatjar, es retiren passaports, si són menors s'alerta a serveis socials, especialment si hi ha més fills o filles en el nucli familiar.
Per a Diarra, l'erradicació d'aquesta xacra només s'aconseguirà conscienciant a les famílies. "Hem de treballar aquests temes en la comunitat, cal afrontar la por dels pares que els seus fills seran diferents d'ells, conèixer els drets humans i acceptar la realitat d'Europa. Hi ha molta gent que s'aferra a aquesta identitat patriarcal", insisteix la dona. També Ibrahim coincideix que cal treballar-ho. "És un xoc cultural, hem de fer que la gent superi aquesta barrera, aquesta visió oposada a la llibertat del model occidental". Kaba ja pensa a organitzar xerrades per a trencar aquest tabú.
