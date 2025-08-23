Crisi migratòria
Busquen 12 persones desaparegudes que viatjaven a Mallorca en pastera i es van llançar al mar al veure la costa
Els tripulants d’origen magribí d’una embarcació a la deriva a 36 milles del sud de Cabrera van ser rescatats, i un d’ells, traslladat a un centre hospitalari pel seu mal estat de salut
Miguel Vicens
Una embarcació de Salvament Marítim va procedir, divendres a la tarda, al rescat d’una pastera que es trobava a la deriva i en la qual viatjaven 14 persones d’origen magribí. Una va haver de ser evacuada en helicòpter a un centre hospitalari a causa del seu mal estat de salut.
El rescat es va realitzar a les 18.45 hores en aigües de Mallorca, a unes 36 milles al sud-oest de Cabrera. Segons la informació recollida als migrants, a la pastera viatjaven 26 persones, i 12 van desaparèixer després de decidir saltar al mar al veure terra i pensar que hi podrien arribar nedant.
S’ha establert un dispositiu coordinat de recerca a la zona de la desaparició en el qual intervenen mitjans aeris i marítims de Salvament Marítim i de la Guàrdia Civil. En concret, hi intervenen el Servei Marítim Guàrdia Civil (Río Gallego), CUCO i Salvament Marítim.
