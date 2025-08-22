Narcotràfic
La província de Girona concentra el 76% de l'haixix intervingut el primer semestre a Catalunya
El cos policial ha confiscat 648,87 quilos d'aquest estupefaent en sis mesos a la província
El Cos Nacional de Policia ha intervingut 4.500 quilos de droga en sis mesos a tot Catalunya, xifra suposa un augment del 36% respecte a la quantitat requisada el primer semestre de l’any passat
Germán González
El tràfic de drogues continua disparat a Catalunya. Les seves bones connexions amb Europa per carretera juntament amb el fet de tenir a Barcelona un dels ports més grans del Mediterrani són dos factors que fan que les bandes criminals s’instal·lin al territori per traficar amb substàncies que arriben d’altres parts del món. És el cas de la cocaïna, l’heroïna o l’haixix. Però a més, Catalunya s’ha convertit en un dels principals productors de marihuana, ja que les màfies han trobat aquí, a més de bona climatologia per als cultius, naus o vivendes aïllades en les quals poden instal·lar les plantacions.
En aquest context, els cossos de seguretat han intensificat la seva feina per combatre aquest narcotràfic i les xifres de les confiscacions van a l’alça cada any. És el cas de la Policia Nacional, que en el primer semestre del 2025 ha requisat a Catalunya un total de 4.521 quilos de drogues, principalment cocaïna i marihuana, tot i que han pujat notablement les confiscacions d’heroïna, haixix i drogues sintètiques com l’èxtasi. Aquesta xifra suposa un augment del 36% respecte al mateix període del 2024, quan es van confiscar 3.323 quilos.
"No permetrem que Catalunya sigui una base per al crim organitzat. Treballem perquè els grups criminals no se sentin tranquils", va assenyalar a El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, que va remarcar que la comunitat "té molt dinamisme, potencial d’atracció turística i una posició geogràfica excel·lent, tot i que això suposa que sigui també un punt d’interès per a les xarxes criminals internacionals: frontera amb França, dels ports més importants del Mediterrani, el setè aeroport europeu en trànsit de passatgers i altres infraestructures de primer ordre".
Marihuana i haixix a Girona
A les comarques gironines, la droga més requisada ha estat l’haixix, amb 648,87 quilos confiscats, xifra que representa el 76% del total intervingut a Catalunya. En el conjunt del país, s’han decomissat més de 850 quilos, fet que suposa un increment del 284% respecte al 2024, quan se’n van intervenir 222 quilos.
Pel que fa a la marihuana, a les comarques gironines s’han intervingut 76,41 quilos, una quantitat que representa aproximadament el 7% del total comissat a Catalunya. Aquesta xifra equival a unes 1.830 plantes. En el conjunt de Catalunya, els cossos policials han localitzat 26.188 plantes, que corresponen a gairebé 1.091,61 quilos de marihuana. Barcelona lidera les confiscacions amb 775,04 quilos (71%), seguida de Tarragona, amb 174,66 quilos (16%), i Lleida, amb 65,50 quilos (6%).
Investigacions més complexes
Segons dades de la Policia Nacional avançades a aquest diari, en els primers sis mesos de l’any s’han desenvolupat a Catalunya 317 operacions relacionades amb el tràfic o cultiu de droga, de les quals 180 han acabat i 137 estan actives. Aquestes actuacions han comportat 165 detencions per narcotràfic, no totes relacionades amb grups organitzats. En el primer semestre del 2024 els agents van treballar en 354 operacions i es van fer 269 detencions. Fonts policials expliquen que el descens d’un any a l’altre s’explica perquè ara les investigacions són més complexes, ja que les organitzacions delinqüencials són més actives i prenen més mesures de seguretat per evitar que les detectin. A més, les bandes tenen més connexions internacionals, cosa que pot alentir algunes indagacions.
"La dimensió del repte que afrontem contra la droga és significatiu, però les dades d’aquest primer semestre quant a quantitats confiscades, investigacions fetes i detencions són especialment significatives", remarca Prieto. El delegat del Govern va expressar la seva preocupació per la "banalització" del consum de marihuana i haixix. "Per molt que alguns vulguin anomenar-les drogues toves, no ho són".
La droga més requisada pels agents és la cocaïna. En total, 1,7 tones gairebé en total quan arriba a Barcelona, principalment per via marítima, tot i que també en els controls de l’aeroport i a les estacions d’autobusos. La xifra és similar al primer semestre del 2024, quan la Policia Nacional va confiscar 1,8 tones. Tanmateix, fonts judicials apunten que la cocaïna ha devaluat el seu preu en el mercat negre, per la qual cosa per aconseguir més benefici se n’ha d’augmentar la venda. Això podria causar que durant els pròxims mesos pugés el nombre de confiscacions.
En col·laboració amb els Mossos
En volum total, la segona substància més requisada és la marihuana. En aquests sis primers mesos, els agents han trobat 26.188 plantes, cosa que suposa gairebé 1,1 tones d’aquesta substància. Més de la meitat s’han confiscat a la província de Barcelona (13.875 plantes), tot i que destaca també la xifra de Tarragona (5.410) en cultius més petits i dispersos, aprofitant que moltes naus industrials es troben abandonades. En comparació amb els primers sis mesos del 2024, la xifra de confiscacions de marihuana per part de la policia ha descendit, ja que en aquell període es van confiscar 44.582 plantes, cosa que suposa 1,2 quilos.
Els augments en droga confiscada es donen en la resta de substàncies. Així, s’han confiscat més de 850 quilos d’haixix, un increment del 284% respecte al 2024, quan en van ser 222 quilos. S’han confiscat 20 quilos d’heroïna, quan l’any passat en va ser només mig quilo.
El creixement més important està en les drogues sintètiques com ara LSD, MDMA o ketamina. Aquest any s’han intervingut 800 quilos, pels 400 del 2024. El gruix d’aquesta quantitat (580 quilos) es va confiscar el juliol passat a Amposta, quan es va desmantellar un dels laboratoris més importants de MDMA d’Europa.
En el primer semestre de l’any, la Policia Nacional ha investigat 62 grups de crim, dels quals ha desarticulat 28, tres en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra.
