Programa europeu
Les carreteres catalanes participen en l’entrenament de la IA per a la conducció autònoma
En el programa hi intervé el superordinador MareNostrum, juntament amb d’altres de la infraestructura europea de supercomputació, com el JUPITER, el Leonardo, el LUMI i el Centre Nacional de Supercomputació de Suïssa
Glòria Ayuso
La xarxa de carreteres de la Generalitat serà un banc de proves per a la IA aplicada a la conducció autònoma, la gestió de les carreteres i la seguretat viària. El Departament de Territori facilitarà la plataforma física i les dades de la xarxa de la seva titularitat per desenvolupar algoritmes i testar models relacionats amb la conducció autònoma i el monitoratge de la infraestructura. En concret, es proporcionaran dades de l’inventari digital de les carreteres i la telemetria i les càmeres d’inspecció dels vehicles dels equips de conservació de la xarxa viària del departament. Aquestes dades serviran per entrenar models i simuladors de conducció autònoma.
La iniciativa forma part del projecte europeu Elliot sobre intel·ligència artificial. La Generalitat participa juntament amb una trentena d’institucions, universitats, empreses i centres de recerca de 12 països europeus en aquesta iniciativa, que dura quatre anys i disposa d’un pressupost de 25 milions d’euros finançats pel programa Horizon.
6.000 quilòmetres de xarxa
La Generalitat és titular de la meitat de la xarxa viària del territori, tant de les carreteres de les xarxes bàsiques com les comarcals, excepte les reservades a la titularitat de l’Estat. En total sumen gairebé 6.000 quilòmetres de xarxa. La conducció autònoma i la gestió de carreteres és un dels aspectes destacats d’un programa que entronca amb l’estratègia de desenvolupar noves capacitats de la IA a Europa.
El projecte Elliot es basa en el desenvolupament de models fundacionals multimodals generalistes oberts, és a dir, sistemes d’IA dissenyats per aprendre coneixements i patrons generals a partir de grans quantitats de dades de tota mena, com imatges, informació, senyals de sensors, sèries temporals i dades satel·litàries. La IA haurà de ser capaç de transferir tot el coneixement a diferents tasques específiques.
En el programa hi participa el superordinador MareNostrum, juntament amb d’altres de la infraestructura europea de supercomputació, com el JUPITER, Leonardo i LUMI, i el Centre Nacional de Supercomputació de Suïssa.
- Continua la mobilització ciutadana per salvar la pineda de la Farella, a Llançà
- Els actors Jordi Boixaderas, Àngels Bassas i Maria Molins visiten la casa natal de Dalí, a Figueres
- Tres ferits greus en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Aquests són els municipis de l'Alt Empordà que disposaran de xarxa de fibra òptica pública a finals d’any
- Temporers a l', al límit de la dignitat laboral: 6 euros l'hora per recollir la fruita que mengem
- Una furgoneta surt de la via a Darnius, bolca i el conductor resulta ferit greu
- Retencions a l’AP-7: 9 quilòmetres a Agullana i 5 quilòmetres a la Jonquera
- Les nits del Castell de Figueres també són per al cinema a la fresca