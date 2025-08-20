Meteorologia
Es tanca l'alerta del pla Inuncat però es manté la vigilància per tempestes localment fortes
Les tempestes es poden allargar fins demà a la tarda sobretot al quadrant nord-est i al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona
Protecció Civil ha desactivat aquesta nit el Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya -Inuncat- atès que les previsions meteorològiques apunten que el gran gruix de precipitacions intenses han passat. Malgrat tot, es manté la prealerta, ja que localment encara es podran produir xàfecs intensos. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) indica que ha baixat la probabilitat que hi hagi precipitacions que superin el llindar dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Les tempestes es poden allargar fins demà a la tarda sobretot al quadrant nord-est i al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona.
Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han rebut 84 avisos aquesta tarda (entre les 15 hores i les 19 hores) a conseqüència de les fortes pluges. Per Regions d’Emergències, la Metropolitana Sud ha atès 64 serveis, bàsicament a la comarca del Baix Llobregat, on s’han rebut 28 avisos i al Barcelonès, on se n’han rebut 26. A la Regió d’Emergències Metropolitana Nord s’han rebut 20 avisos, la major part del quals a la comarca del Vallès Occidental. Les actuacions dels Bombers han consistit en la retirada de branques d’arbres caiguts a la via i l’assistència per petites inundacions en soterranis i plantes baixes. Així mateix, també s’han rebut molt avisos per acumulació d’aigua a la calçada, encara que en aquests casos no s’ha pogut actuar.
El Servei Català de Trànsit ha informat que a causa de les pluges s'ha vist afectada l'LV-5134 a les Valls d'Aguilar i s'ha hagut de tallar entre Malgrat i Nyus. A hores d'ara, ja s'ha restablert la circulació.
