La música és la gran protagonista de la festa d’estiu a Llançà

Des d’aquest dijous i fins diumenge, els veïns i visitants gaudiran de sardanes, havaneres i música ballable d’ahir i avui

Ballada de sardanes de la Festa Major de Llançà de fa dos estius / Ajuntament de Llançà

L’estiu es viu al carrer i amb una intensitat que s’encomana. A Llançà ho saben bé i proposen quatre dies de festa, des d’aquest dijous i fins diumenge, durant els quals la música serà la gran protagonista: des de les sardanes, passant per la música balladora fins a les havaneres.

El tret de sortida el donarà la cobla Bisbal Jove amb una ballada de sardanes nocturna, a la plaça Major, dijous a les deu del vespre. L’endemà, els més petits gaudiran amb els inflables instal·lats a l’aparcament Rafael Estela, de dos quarts de sis de la tarda a les nou del vespre. Al mateix espai, a partir de les onze de la nit, tornarà la música amb Dj Luis de Frutos i Flaix on Tour. Dissabte la música recorrerà la jornada: ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Girona, a les sis de la tarda;concert de tribut a Raffaella Carrà, a la Casa de Cultura, a les vuit del vespre, i concert de Merkado Negro, Banda Neón i Dj Alegre, a les onze de la nit. Diumenge, es tancarà amb una festa de l’escuma, a les sis de la tarda, i havaneres, a les deu de la nit, amb Ultramar i cremat elaborat per La colla del cremat.

