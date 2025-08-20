La música és la gran protagonista de la festa d’estiu a Llançà
Des d’aquest dijous i fins diumenge, els veïns i visitants gaudiran de sardanes, havaneres i música ballable d’ahir i avui
L’estiu es viu al carrer i amb una intensitat que s’encomana. A Llançà ho saben bé i proposen quatre dies de festa, des d’aquest dijous i fins diumenge, durant els quals la música serà la gran protagonista: des de les sardanes, passant per la música balladora fins a les havaneres.
El tret de sortida el donarà la cobla Bisbal Jove amb una ballada de sardanes nocturna, a la plaça Major, dijous a les deu del vespre. L’endemà, els més petits gaudiran amb els inflables instal·lats a l’aparcament Rafael Estela, de dos quarts de sis de la tarda a les nou del vespre. Al mateix espai, a partir de les onze de la nit, tornarà la música amb Dj Luis de Frutos i Flaix on Tour. Dissabte la música recorrerà la jornada: ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Girona, a les sis de la tarda;concert de tribut a Raffaella Carrà, a la Casa de Cultura, a les vuit del vespre, i concert de Merkado Negro, Banda Neón i Dj Alegre, a les onze de la nit. Diumenge, es tancarà amb una festa de l’escuma, a les sis de la tarda, i havaneres, a les deu de la nit, amb Ultramar i cremat elaborat per La colla del cremat.
- Toni Martín, caporal de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos: 'Comprar malament és patrocinar les xarxes del tràfic il·legal d’animals
- Les empordaneses Cristina Lagresa i Anna Campà fan realitat el somni d'estudiar Enginyeria Aeroespacial
- S’accidenta a Empuriabrava un conductor amb una taxa d’alcohol sis vegades superior a la permesa
- Cuinar amb valors també és preservar: la mirada de Cala Jóncols al Cap de Creus
- Detingut un conductor begut per l'atropellament mortal d'un ciclista a la GI-623, a Viladamat
- Aquests són els pobles de l'Alt Empordà amb més màquines escurabutxaques
- Figueres no pot perdre l'estació del centre
- Dos ferits greus en un xoc frontal de matinada al Port de la Selva