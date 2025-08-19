Museus
Els actors Jordi Boixaderas, Àngels Bassas i Maria Molins visiten la casa natal de Dalí, a Figueres
Els coneguts actors van quedar meravellats amb l'experiència immersiva que van qualificar de "fantàstica"
Els reconeguts actors Jordi Boixaderas i Maria Molins, de la mà de l'actriu figuerenca Àngels Bassas com a amfitriona, van visitar, ara fa uns dies, la casa natal de Dalí, a Figueres. Després de la visita, els tres van valorar aquesta experiència d'immersió en la vida del pintor Salvador Dalí com "meravellosa i fantàstica" i així ho van compartir a les seves xarxes socials. Fins i tot, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va agrair-los la visita i va assegurar que era "tot un honor rebre'ls". Els tres actors són molt coneguts pel gran públic ja sigui a través de les obres teatrals que han dut a escena, com pels seus treballs al cinema, la televisió o altres àmbits vinculats a les arts dramàtiques com el doblatge o la locució d'audiollibres.
