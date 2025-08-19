Museus

Els actors Jordi Boixaderas, Àngels Bassas i Maria Molins visiten la casa natal de Dalí, a Figueres

Els coneguts actors van quedar meravellats amb l'experiència immersiva que van qualificar de "fantàstica"

Els tres actors a la casa natal de Salvador Dalí.

Els tres actors a la casa natal de Salvador Dalí. / @angelsbassas

Redacció

Redacció

Figueres

Els reconeguts actors Jordi Boixaderas i Maria Molins, de la mà de l'actriu figuerenca Àngels Bassas com a amfitriona, van visitar, ara fa uns dies, la casa natal de Dalí, a Figueres. Després de la visita, els tres van valorar aquesta experiència d'immersió en la vida del pintor Salvador Dalí com "meravellosa i fantàstica" i així ho van compartir a les seves xarxes socials. Fins i tot, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va agrair-los la visita i va assegurar que era "tot un honor rebre'ls". Els tres actors són molt coneguts pel gran públic ja sigui a través de les obres teatrals que han dut a escena, com pels seus treballs al cinema, la televisió o altres àmbits vinculats a les arts dramàtiques com el doblatge o la locució d'audiollibres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Toni Martín, caporal de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos: 'Comprar malament és patrocinar les xarxes del tràfic il·legal d’animals
  2. Les empordaneses Cristina Lagresa i Anna Campà fan realitat el somni d'estudiar Enginyeria Aeroespacial
  3. S’accidenta a Empuriabrava un conductor amb una taxa d’alcohol sis vegades superior a la permesa
  4. Detingut un conductor begut per l'atropellament mortal d'un ciclista a la GI-623, a Viladamat
  5. Figueres no pot perdre l'estació del centre
  6. Cuinar amb valors també és preservar: la mirada de Cala Jóncols al Cap de Creus
  7. Dos ferits greus en un xoc frontal de matinada al Port de la Selva
  8. Aquests són els pobles de l'Alt Empordà amb més màquines escurabutxaques

La neteja de recs a Figueres posa al descobert l’efecte contaminador de l’incivisme ciutadà

La neteja de recs a Figueres posa al descobert l’efecte contaminador de l’incivisme ciutadà

Marcus Rashford: "La meva raó principal és guanyar. I per jugar millor necessito ser feliç"

Marcus Rashford: "La meva raó principal és guanyar. I per jugar millor necessito ser feliç"

Diverses ADF de l'Alt Empordà es desplacen a Palència per donar suport a les tasques d’extinció dels incendis forestals

Diverses ADF de l'Alt Empordà es desplacen a Palència per donar suport a les tasques d’extinció dels incendis forestals

Les nits del Castell de Figueres també són per al cinema a la fresca

Les nits del Castell de Figueres també són per al cinema a la fresca

L’escriptora Sally Rooney podria ser arrestada per delicte terrorista després de mostrar el seu suport a Palestine Action

L’escriptora Sally Rooney podria ser arrestada per delicte terrorista després de mostrar el seu suport a Palestine Action

Els actors Jordi Boixaderas, Àngels Bassas i Maria Molins visiten la casa natal de Dalí, a Figueres

Els actors Jordi Boixaderas, Àngels Bassas i Maria Molins visiten la casa natal de Dalí, a Figueres

El català guanya espai als taulells: Roses i la Jonquera se sumen al projecte “Comerços aprenents”

El català guanya espai als taulells: Roses i la Jonquera se sumen al projecte “Comerços aprenents”

Garriguella homenatja amb una exposició a l’artista François Garnier

Garriguella homenatja amb una exposició a l’artista François Garnier
Tracking Pixel Contents