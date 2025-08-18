Previsió meteorològica
El fum dels incendis condiciona el temps a Catalunya i accelera la baixada de les temperatures
Segons el Meteocat, aquesta boira ha moderat de forma parcial la pujada de les temperatures
Guillem Costa
El vel blanquinós que ha difuminat la llum solar i ha alterat la previsió meteorològica continua present a Catalunya. El fenomen no respon a la presència de núvols, sinó al fum generat pels incendis forestals que encara cremen en diferents punts d’Espanya i que ha viatjat fins a les capes mitjanes de l’atmosfera catalana.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), aquesta boira ha moderat de forma parcial la pujada de les temperatures, a l’impedir que la radiació solar incideixi amb tota la seva intensitat sobre el territori. El resultat ha estat un ambient opressiu i cal·liginós, en què la visibilitat s’ha vist reduïda i l’horitzó ha quedat tenyit d’un gris deslluït.
L’entrada d’aquest fum va coincidir amb l’episodi més crític de la tercera onada de calor que viu Catalunya aquest estiu. El fum en suspensió, que actua com una pantalla al dispersar la llum solar, va suavitzar l’escalfament immediat de l’aire i va evitar rècords de temperatures que estaven previstos per diumenge passat.
Baixa qualitat de l'aire
No obstant, aquesta circumstància no suposa un alleujament real per a la població. Els experts adverteixen que l’atmosfera continua molt reescalfada i que la intrusió de partícules procedents dels incendis pot afectar també la qualitat de l’aire. En paral·lel, la inestabilitat atmosfèrica pot afavorir l’aparició de tempestes seques, precipitacions d’escassa entitat acompanyades d’aparell elèctric que, lluny de reduir el perill, poden convertir-se en un nou factor d’ignició sobre la vegetació resseca.
De fet, el risc d’incendi continua sent molt elevat a Catalunya. Aquest dilluns, està vetat l’accés nou massissos (Cap de Creus, Albera, Muntanyes Tivissa-Vandellòs-Llaberia-Pradell, Serra de Montsant, Muntanyes de Prades, Cardó-el Boix, Els Ports, Montsec d’Ares i Serra de Mont-roig) i 103 municipis se situen en el nivell 4 (el més elevat) del Pla Alfa que activa el cos d’Agents Rurals.
El fum que arriba a Catalunya no només altera les previsions i tenyeix el cel d’un to tèrbol, sinó que reflecteix la magnitud dels focs que es propaguen en altres comunitats autònomes. La suma d’altes temperatures, vent fort i baixa humitat situa la regió en una situació de màxima alerta, mentre les autoritats recomanen extremar les precaucions en zones forestals i limitar l’exposició al sol en les hores centrals del dia, tot i que aquest es mostri avui entelat després d’una cortina de fum.
Descens de les temperatures
El Meteocat també ha informat que l’onada de calor arribarà a la seva fi al llarg d’aquest dilluns i dimarts d’aquesta setmana. A partir de dimecres, s’observarà un descens de les temperatures, que fins i tot poden ser més baixes del que és habitual per a aquesta època. Durant el que queda d’agost, s’espera que aquesta tendència es mantingui, tot i que no es pot descartar una altra onada de calor (seria la quarta de l’estiu a Catalunya) si l’escenari canvia.
