Singularitat arquitectònica
La desgràcia que explica per què hi ha un escut del Barça a una finestra de Santa María del Mar
Una vidriera del segle XX revela el mecenatge esportiu al temple gòtic més popular de Barcelona
Andrea Gabarró
La basílica de Santa Maria del Mar és una icona barcelonina, així com ho és l’equip de futbol estrella de la ciutat: el Barça. Un detall del tot inesperat per als visitants i els mateixos barcelonins uneix els dos emblemes: un escut del FC Barcelona s’amaga en una de les vidrieres del temple gòtic del Born. Aquesta singularitat arquitectònica no és cap caprici ni error, sinó que té el seu origen en uns fets dramàtics reals.
Va ser el 17 de juliol del 1936, en el marc dels episodis d’anticlericalisme que van tenir lloc després de l’esclat de la Guerra Civil desencadenada per l’alçament militar. Un fort incendi va començar a consumir la basílica barcelonina. El foc es va prolongar durant 11 dies consecutius, i va causar danys valorats en vint milions de pessetes del moment. Les vidrieres del temple van quedar greument deteriorades per les altes temperatures i el fum.
La reconstrucció de l’edifici es va estendre durant dècades. A finals dels anys 60, les autoritats eclesiàstiques van decidir substituir definitivament les vidrieres que estaven malmeses. Per finançar aquesta restauració, es va organitzar una campanya de patrocini dirigida a gremis i entitats de la ciutat.
El FC Barcelona va participar en aquesta iniciativa amb una aportació de 100.000 pessetes, equivalents a 601 euros (més tota la inflació acumulada des d’aleshores). El club blaugrana va finançar la creació d’una vidriera emplomada de 50 per 40 centímetres, dissenyada per l’artista Pere Cánovas Aparicio. La peça es localitza en el segon pis del temple, concretament a la part inferior esquerra d’un dels finestrals orientats cap a l’altar major. L’escut del Barça funciona com a firma del mecenatge esportiu en aquesta obra d’art sacre.
Incendis i terratrèmols
Aquest vestigi del patrocini no va ser una pràctica exclusiva del Barça. Altres entitats col·laboradores també van deixar constància de la seva contribució mitjançant emblemes incorporats en diferents vidrieres de la basílica. El conjunt documenta la solidaritat que va permetre la restauració del patrimoni religiós barceloní.
La basílica de Santa Maria del Mar, encara més coneguda arreu del món des de la publicació del best-seller ‘La Catedral del Mar’ d'Ildefonso Falcones, va ser construïda entre 1329 i 1383 per iniciativa dels veïns del barri de la Ribera. Mariners, pescadors i treballadors portuaris van finançar-ne originalment l’edificació com a alternativa popular a la catedral del centre.
El temple ha patit nombrosos contratemps al llarg de la seva història. A més de l’incendi del 1936, la basílica va patir danys durant el terratrèmol de Catalunya de 1428, que va provocar la caiguda de la rosassa i va causar víctimes mortals entre els feligresos.
Punt d’interès turístic
La presència de l’escut blaugrana ha convertit aquesta vidriera en un punt d’interès turístic. Els aficionats del FC Barcelona i curiosos en general acudeixen al temple per localitzar aquest element futbolístic integrat en el patrimoni religiós barceloní.
La restauració dels anys 60 va permetre recuperar l’aspecte diàfan que caracteritza l’interior gòtic de Santa Maria del Mar. Els treballs van incloure també la demolició de diverses voltes del deambulatori construïdes al segle XVI, alliberant espai i tornant la lluminositat original al temple.
Les empremtes de l’incendi del 1936 continuen visibles en parts ennegrides de l’interior i de la coberta. Aquests vestigis històrics conviuen amb les vidrieres restaurades, creant un diàleg entre destrucció i reconstrucció que caracteritza la complexa història d’aquest emblemàtic temple barceloní.
