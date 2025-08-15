Obituari

Mor Cesc Queral, l’actor que donava a vida a la Vicenteta de TV3

L’intèrpret, còmic i guionista també va ser fundador i director de l’Escola d’Actors de Barcelona

Cesc Queral, caracteritzat de la Vicenteta.

Redacció

Cesc Queral, actor, còmic, guionista i docent barceloní que es va fer molt popular a finals dels anys 80 i principis dels 90 amb les seves aparicions a TV3 interpretant el personatge de la Vicenteta, ha mort aquest divendres 15 d’agost, segons ha comunicat la seva família.

La Vicenteta i Antoni Bassas

Nascut a Barcelona i criat al barri de Sants, el jove Queral aspirava a convertir-se en historietista del TBO, però va canviar aquella primera vocació per la interpretació i, després de diverses experiències en petites companyies teatrals, el 1977 va fundar l’Escola d’Actors de Barcelona,que també va dirigir. Va alternar la docència amb la feina com a intèrpret teatral i còmic de varietats, i el 1988 va fer la seva primera aparició televisiva al programa de TV3 Tres pics i repicó, dirigit per Joaquim Maria Puyal i presentat per Antoni Bassas.

