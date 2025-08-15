Les empreses d’extinció demanen lluitar contra el foc tot l’any
L’associació Ataire avisa de la falta de pilots d’aeronaus qualificats perquè se n’han anat a altres països pels salaris baixos
L’Associació de Treballs Aeris i d’Emergències (Ataire) va reclamar aquest dijous a les administracions que destinin l’atenció a la lluita contra els incendis durant tot l’any i no únicament en els mesos d’estiu, quan els desastres mediambientals es fan realitat, com passa ara mateix aquest 2025.
"Malgrat la professionalitat dels efectius que intervenen en l’extinció, s’ha de posar el focus en el foc els 365 dies de l’any i no tan sols durant el període estival", van assenyalar en un comunicat. Ataire considera que la major part de les ineficiències es detecten "quan s’analitzen les diferents estratègies autonòmiques, procediments que tenen una repercussió directa sobre el nombre de mesos en què aquests plans es desenvolupen, el nombre de contingents humans i materials que hi intervenen i, per tant, sobre la manera de contractació d’aquests efectius". I afegeix: "Com lamentablement queda de manifest aquests dies, els incendis es propaguen cada vegada amb més rapidesa mentre conviuen amb les successives onades de calor d’aquest estiu, cosa que produeix un escenari d’extinció que costa d’abordar".
L’associació va advertir que hi està havent una alarmant falta de professionals especialitzats en l’extinció d’incendis, especialment pel que fa al maneig d’avions o helicòpters, que se n’han anat a altres països on reben més bons salaris. A més, la majoria dels equips d’extinció són privats.
Ataire demana que els professionals puguin tenir ingressos regulars durant tot l’any, ja que la feina de vigilància i prevenció que porten a terme "no s’acaba a l’estiu".
