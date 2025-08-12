Explicació científica
Per què hi ha tants incendis aquest estiu? 5 claus per entendre què els provoca i els alimenta
Més enllà de les causes concretes darrere de cada foc, els experts assenyalen que les altes temperatures d’aquest estiu estan creant les condicions perfectes perquè s’originin incendis de gran magnitud
Valentina Raffio
Espanya està vivint un estiu marcat per incendis forestals de gran magnitud. Segons dades del Ministeri per a la Transició Ecològica, des de l’inici de la temporada estival s’han produït almenys una vintena de grans focs que han afectat més de 500 hectàrees. De Galícia al Bierzo, de Castella i Lleó a Navarra, les flames han devorat milers d’hectàrees en qüestió d’hores i han obligat a desallotjar milers de persones de casa seva. Segons expliquen diversos experts en declaracions a la plataforma Science Media Center España (SMC), els incendis d’aquest any són fruit d’una combinació de factors que, lluny de ser casual, fa temps que es gesta i que, per tant, més enllà de les actuacions d’emergència, també requereix accions estructurals perquè no tornin a passar.
Diversos estudis assenyalen que més del 90% dels incendis a Espanya són provocats per l’ésser humà, mentre que el 10% restant s’associa a fenòmens naturals com, per exemple, la caiguda de llamps. Les investigacions sobre el terreny revelen que un percentatge elevat d’aquests focs s’originen arran de males pràctiques agrícoles, com la crema incontrolada de rostolls o l’ús de maquinària a prop del bosc en dies d’alt risc, així com per errors humans i descuits quotidians, des de burilles mal apagades fins a fogueres improvisades sense les mesures de seguretat necessàries. També hi ha un percentatge que es vincula directament a l’activitat de piròmans que inicien intencionadament aquests focs. Segons alguns estudis, els piròmans serien darrere del 8% dels incendis a Espanya.
Més enllà de la causa exacta dels incendis que assolen Espanya, els experts coincideixen a assenyalar que la virulència de les flames s’explica, sobretot, per factors climàtics i meteorològics. La combinació d’una primavera especialment humida, que va fer brotar una gran quantitat de vegetació als espais naturals espanyols, seguida d’un estiu marcat per l’escassetat de pluges i les altes temperatures, ha derivat en un augment del combustible potencialment inflamable als boscos. I tot plegat, en la pràctica, suposa un “còctel molotov” que “només necessita una guspira per derivar en un gran incendi”, afirma Cristina Santín Nuño, científica titular del CSIC i cap del Departament de Biodiversitat i Canvi Global de l’Institut Mixt de Recerca en Biodiversitat (Universitat d’Oviedo-CSIC).
Un altre factor que està contribuint al clima d’incendis a Espanya és la calor extrema. Des de l’inici de la temporada s’estan registrant valors molt per sobre de la mitjana i diversos episodis d’onada de calor. Segons explica Cristina Montiel Molina, catedràtica d’Anàlisi Geogràfica Regional a la Universitat Complutense de Madrid (UCM), les altes temperatures provoquen un fenomen conegut com a sequera tèrmica o flash drought, que concentra la calor tant en la vegetació com al sòl, traient-los tota la humitat i fent-los potencialment més inflamables. Tot això, sumat a la irrupció de fortes ratxes de vent i de tempestes seques, “completa un escenari meteorològic amb més risc que es desencadenin grans incendis simultanis”, comenta la especialista.
Molts experts coincideixen a assenyalar que l’evolució dels incendis depèn molt de la configuració dels boscos i de les zones rurals. En les darreres dècades, a Espanya s’ha observat una transformació del mosaic agrícola i forestal tradicional cap a paisatges més continus i, per tant, més inflamables. Això no només ha incrementat la càrrega de combustible sinó que, a més, ha reduït les barreres naturals que abans dificultaven la propagació del foc. “El paisatge agroforestal actual és fruit de polítiques dels darrers 50 o 60 anys i no es pot revertir d’un dia per l’altre”, destaca Adrián Regos Sanz, investigador postdoctoral Ramón y Cajal a la Missió Biològica de Galícia (MBG-CSIC) i cap del grup de recerca d’Ecologia del Paisatge, qui argumenta que “en el context climàtic actual només queda planificar la prevenció per optimitzar els recursos disponibles”.
Un altre factor clau per entendre els incendis d’aquest estiu és la transformació del medi rural provocada per dècades de despoblament i abandonament de les feines tradicionals com el pasturatge, la recollida de llenya o l’aprofitament agrícola de certes zones, que al seu torn contribuïen a mantenir aquestes àrees més netes, sanes i fragmentades. Segons explica Víctor Fernández-García, investigador a la Universitat de Lausana (Suïssa) especialitzat en ecologisme i pirogeografia, “el despoblament i l’abandonament dels aprofitaments i pràctiques tradicionals del bosc ha donat lloc a paisatges més propensos a grans incendis forestals”, ja que avui hi ha masses vegetals contínues i amb més càrrega de combustible, cosa que facilita la propagació ràpida i d’alta intensitat del foc.
- El testimoni d'una mare de dos joves amb una malaltia mental i addicció a les drogues: 'De vegades és la teva vida o la seva
- El gran 'espectacle' d'Empuriabrava continua aixecant el teló cada dia
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Agenda de la setmana de l'11 al 17 d'agost a l'Alt Empordà
- Nit d'insomni a l': en alguns punts gairebé s'ha arribat als 30 °C
- El futbol gaèlic altempordanès passa per Europa mentre somia a crear el primer club federat de la zona
- Circulen per Empuriabrava amb un cotxe robat, fugen en veure la policia i acaben detinguts
- El 2% dels malalts mentals greus es neguen a ser atesos: 'Sense una solució, els aboquem a la presó o al cementiri