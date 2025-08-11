Espectacle astronòmic
Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
Una dotzena de conselleries treballaran conjuntament en tots els preparatius logístics perquè la gent pugui gaudir d’aquest espectacle celeste del 12 d’agost de 2026
Valentina Raffio
Exactament d'aquí a un any, el 12 d’agost de 2026, Espanya viurà el seu primer eclipsi solar total en més d’un segle. I Catalunya serà un dels escenaris privilegiats per observar aquest espectacular fenomen astronòmic en què, durant uns instants, el sol quedarà completament cobert per l’ombra de la Lluna, deixant així una imatge memorable just abans de la posta de sol. “Un eclipsi solar total és un regal científic i col·lectiu que només passa una vegada cada moltes generacions. El nostre deure és organitzar-ho bé perquè tothom en pugui gaudir amb seguretat, des de qualsevol punt del territori”, destaca la consellera Núria Montserrat, que aquest dilluns, a un any exacte de l’esdeveniment, anuncia que ja s’han posat en marxa els preparatius i que, entre altres iniciatives, s’està treballant en un mapa detallat perquè la gent sàpiga exactament quins són els millors llocs per observar aquest fenomen.
Des del passat mes de maig, la Generalitat ha activat un pla d’acció interdepartamental liderat pel president Salvador Illa i coordinat per la conselleria de Recerca encapçalada per Montserrat. La iniciativa compta amb la participació d’un total de tretze departaments del Govern i amb el suport tècnic de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) i d’altres centres de referència en recerca i observació del cosmos. Segons expliquen els seus impulsors, l’objectiu és “garantir que l’experiència sigui segura, accessible i enriquidora” per a tota la població. Per això, a un any vista d’aquest esdeveniment, ja s’està treballant en un ventall de mesures que abasten des de la planificació territorial i la mobilitat fins a la salut pública, l’educació, el turisme i la divulgació científica.
Mapa d’ombres
Una de les iniciatives estrella serà la creació d’un mapa de visibilitat, també conegut com a “mapa d’ombres”, que assenyalarà els punts del territori on l’eclipsi es podrà veure en condicions òptimes, sense obstacles que bloquegin la línia de visió del Sol en el moment clau. Per fer-ho, aquest 12 d’agost, un any exacte abans de l’eclipsi, un equip d’Agents Rurals recorrerà diversos indrets dins de l’anomenada franja de totalitat per verificar-ne la visibilitat de l’horitzó, l’accessibilitat i les condicions de seguretat. A partir d’aquí es recolliran totes les dades i es crearà un mapa amb tot luxe de detalls sobre on veure l’eclipsi. Segons expliquen des de la conselleria de Recerca, que lidera aquesta iniciativa, el recurs es publicarà en els pròxims mesos i serà de lliure consulta per a institucions, entitats i ciutadania.
Segons explica Ignasi Ribas, director de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), aquest mateix exercici també és recomanable per a qualsevol ciutadà que vulgui anticipar-se a l’eclipsi. “Aquest dimarts 12 d’agost tenim una molt bona excusa per sortir a gaudir de la posta de sol. Si aconseguim veure-la sense impediments des d’algun lloc de la franja de totalitat, això significa que hem trobat un bon lloc per a l’observació de l’eclipsi de l’any vinent”, argumenta, recordant que, a més, “si no aprofitem l’ocasió, el pròxim eclipsi total de Sol visible des d’algun punt de Catalunya serà el 17 de novembre de 2180, és a dir, d’aquí a 150 anys”.
El Govern també prepara, a més, una pàgina web oficial que concentrarà tota la informació sobre el fenomen, com ara consells per a l’observació segura, activitats organitzades a cada comarca, materials educatius i els mapes de visibilitat a diferents regions. Paral·lelament, s’han iniciat reunions amb associacions d’astrònoms aficionats, la xarxa territorial dels quals permetrà apropar el coneixement i les recomanacions de seguretat a municipis grans i petits. També es preveuen programes educatius per a escoles i propostes d’astroturisme que realçin el patrimoni natural i cultural vinculat a l’observació del cel.
