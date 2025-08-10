Entrevista
Miguel Perlado: "Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis"
El psicòleg, forense i assessor de famílies que han denunciat les religioses Filles de l’Amor Misericordiós (HAM) per comportaments sectaris manté que s’hi practicaven abusos, inclosos de sexuals, partint d’una espiritualitat basada en la "dependència extrema, la por i la culpa"
Patricia Martín
Com diria que ha ajudat vostè els denunciants?
He treballat en tres consultes terapèutiques per assessorar com gestionar una situació o ajudar directament persones a poder sortir de les HAM. També he conegut l’experiència d’un devot que va patir abusos. I he assessorat sobre els retirs Effetá o Emaús, que no només els organitzen les HAM, a famílies catòliques que veien com els seus fills en sortien transformats i asseguraven que sentien la crida de Déu i que havien d’abandonar-ho tot.
Quins han sigut els patrons sectaris en les HAM?
Hi ha diversos nivells. D’una banda, transformacions a nivell individual sobre joves que acudeixen a uns recessos espirituals i en surten amb una sensació d’èxtasi, d’haver rebut la crida i haver de continuar amb més implicació. Són canvis sobtats que trenquen amb interessos previs, impliquen l’allunyament de la família i una vida de grup que ret culte a la fundadora. L’obediència es converteix en submissió, perquè creuen que parla per boca de. I després hi ha una intromissió en el fur intern, una manipulació de les seves consciències, de la seva vida espiritual, que pot conduir a abusos en nom de l’espiritualitat, en algun cas d’índole sexual. Marimí [la líder, María Milagrosa Pérez Caballero] assignava a cada jove un director espiritual a qui s’havien d’obrir per complet i que, al seu torn, informava la líder.
I a nivell grupal?
Hi ha culte al líder, aïllament o sensació de pertànyer a un grup d’escollits que estan en un altre nivell espiritual. Acaben desplegant nombrosos mecanismes de control que porten la vida espiritual a un nivell de perversió. És una espiritualitat basada en la dependència extrema, la por i la culpa.
Marimí va aprofitar aquest culte per mantenir relacions sexuals amb els seus devots?
A mi em consta que, a més de l’acusació d’un jove per abusos sexuals [en la secció masculina], hi ha hagut devotes que han dormit amb ella i que es fomentaven petons als llavis. Però no sé què més passava a l’habitació. És un acte que crida molt l’atenció i es produeix en un context en el qual la fundadora de les HAM espiritualitzava el contacte com una gràcia que pocs tenen el privilegi de rebre. Però no s’ha de perdre de vista que en un grup com aquest hi ha diverses capes. És a dir, com més a prop estàs d’ella, més sectarització. Això pot implicar que hi hagi persones que no hagin vist mai aquests contactes i d’altres sí.
Comenta que els canvis en gent molt jove han sigut sobtats. Quant trigaven a captar-los?
En un sol retir començaven els primers símptomes: la sensació d’eufòria, el sentir l’efecte del grup i d’una suposada crida directa de Déu. Se’ls sedueix amb la promesa d’una vida espiritual més profunda. Llavors, en funció del cercle que envolta la persona i que l’empeny més o menys a continuar, en alguns casos podem parlar d’uns dos o tres mesos. El que sorprèn, a part de la rapidesa, és que han sigut captats grups d’amics o diversos familiars en bloc per efecte contagi i un bombardeig d’amor intens.
Hi contribueix el fet que els retirs siguin secrets?
Sí. Al ser secrets augmenta la curiositat, el desig d’entrar en un ambient misteriós i únic. El discurs gira entorn que, si expliques el que passa dins, perd valor. Un altre nivell de la narrativa sostinguda és que els que estan fora no estan preparats per entendre’l i, des del punt de vista de grup, el que tenim és una cosa tan perfecta, tan pura, que explicar-la fora l’ompliria d’impuresa. O que la gent encara no està preparada per escoltar-la i la criticaran.
Tot i ser secrets, què feien en els retirs i altres cerimònies?
Hi ha pràctiques d’alt entusiasme, en un entorn electritzant, en què les persones queden afectades perquè se’ls estimula a parlar de la seva infància, dels seus valors. S’obren en canal en un context de grup. A més, despleguen pràctiques que indueixen a un estat alterat de la consciència, com l’oració de contemplació, que és, segons ells, la més íntima i pròxima a Déu, en la qual resen fins quedar-se adormits. També hi ha exorcismes, profecies i pràctiques similars.
I com els aïllaven després de les seves famílies?
Un cop ingressaven en la comunitat, les comunicacions eren controlades. En alguns casos se’ls convencia que en les seves famílies hi ha traumes i que és millor mantenir-se distants. També hi ha codis de vestimenta, de llenguatge, cada un rep un nou nom, que és un factor que afavoreix l’aïllament. El primer pas és fascinar i enlluernar; el segon, aïllar, i el tercer, adoctrinar. És com un engranatge. Aquests elements van sumant-se a una dinàmica molt tòxica.
Segons els testimonis que hi ha, com és Marimí?
Els líders de comunitats sectaritzades solen tenir una capacitat verbal i dramàtica important. Un carisma particular que ràpidament t’escaneja i et capta. Així mateix, Marimí diu que és "una" amb mossèn Mansilla, el fundador de les HAM, i que amb ella hi ha els seus 11, que són les que executen. El culte a la seva persona s’ha construït a través d’imatges seves que estan per tot arreu, amb trossos de la seva vestimenta que porten les devotes com escapularis.
Quin és el perfil que tenen els joves captats?
Són uns joves inquiets, amb ganes de canviar les coses, amb estudis, majoritàriament religiosos. No tots, però sí amb unes inquietuds espirituals. No tenen un perfil problemàtic ni problemes psicopatològics previs, però alguns sí que pateixen alguna vulnerabilitat emocional relacionada amb ruptures de parella, amb un desencantament amb els grups de referència o amb alguna defunció.
Procedeixen de famílies amb ingressos alts?
Sí, la majoria són de classe acomodada, ja que una part dels diners que reben les sectes són de les famílies que tenen fills dins de la comunitat o que els recolzen. Una altra part ve dels retirs, els viatges i les campanyes de mecenatge. A més, hi ha comptes bancaris a nom de laics, no hi ha transparència.
Com evolucionarà la situació? Moltes famílies temen que Marimí es declari en rebel·lia i arrossegui les seves filles.
El que passarà no ho sabem, però l’experiència diu que, quan la vida de grup s’intoxica fins a l’arrel, és molt difícil poder reconduir la situació. Hi ha diverses opcions. Una és que les devotes rebin la nova comissària com una intrusa. També podria ser que es generessin faccions que intentin sortir de l’Església i volguessin promoure el seu propi culte. I també poden acatar però, secretament, continuar retent culte a Marimí. L’experiència ens diu que la reconversió dels fundadors de grups amb derives sectàries és molt complexa.
