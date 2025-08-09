L'onada de calor deixarà una successió de nits tòrrides amb mínimes que no baixaran dels 25 °C
Els pronòstics apunten que durant el cap de setmana es podrien donar episodis de calor nocturna amb temperatures que no baixaran dels 25 graus.
Valentina Raffio
L’onada de calor continua obrint-se pas i, segons apunten els pronòstics, aquest cap de setmana podria deixar alguns dels valors més alts registrats fins ara i, a més, estendre’s fins a zones on fins ara havia passat de puntetes, com és el cas de Catalunya. No només s’esperen dies calorosos, amb màximes que podrien tornar a situar-se per sobre dels 40 graus en diversos punts, sinó que, a més, tot apunta que aquest cap de setmana també es donaran diverses nits extremadament càlides que podrien donar lloc a nits tòrrides en què no es baixarà dels 25 graus. En zones com les Canàries, on ja s’han activat diversos avisos de nivell vermell, s’espera fins i tot l’arribada de nits infernals amb els termòmetres vorejant els 30 graus.
L’augment de les temperatures nocturnes ja es va fer sentir la matinada de divendres. Al municipi canari de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) els termòmetres no van baixar dels 29 graus en cap moment. A diverses localitats de Santa Cruz de Tenerife, com El Pinar i Tijarafe, es van observar mínimes d’entre 28,9 i 27,4 graus. La situació es va repetir també en diversos municipis a la província de Màlaga i Múrcia, on el mercuri tampoc va baixar dels 26 graus, cosa que va deixar una nit més que tòrrida. A Catalunya, la localitat on més va costar agafar el son per la calor va ser Cabacés (Priorat), on el termòmetre es va resistir a baixar dels 25,2 graus.
Aquests valors són, ara per ara, les mínimes més extremes observades durant aquesta onada de calor i, és clar, en el conjunt de l’estiu. Però tot apunta que en els pròxims dies la calor no només anirà a més sinó que s’estendrà a punts com, per exemple, localitats del Mediterrani que fins ara s’havien salvat de la irrupció de la massa d’aire càlid.
A Catalunya
A Catalunya, el Meteocat adverteix que hi haurà nits tropicals per sobre dels 20 graus a gran part del litoral i, en alguns casos, fins nits tòrrides vorejant els 25 graus. Aquest és el cas, per exemple, de Barcelona, que aquest cap de setmana viurà almenys dues nits seguides vorejant aquest llindar. Segons indiquen innombrables estudis, l’augment de les condicions de calor nocturna s’ha convertit en un dels grans problemes de salut pública associats a l’estiu. Sobretot perquè, després de jornades de calor extrema, el fet que les temperatures no baixin ni després de la posta del sol impedeix que el cos descansi i es recuperi.
Hi ha treballs que demostren que aquest fenomen s’associa amb alteracions del son, augment dels episodis d’insomni, augment del ritme cardíac i fins i tot també increment del malestar de la població general. També s’ha detectat que aquesta dinàmica afecta encara més les persones amb patologies cròniques.
Subscriu-te per seguir llegint
- Denuncien que un restaurant del cap de Creus cobra 10 euros per persona per reservar taula i no els retorna: 'No és legalment vàlid
- Aquests són els municipis de l’Alt Empordà que es troben en alerta per risc molt elevat d’incendi forestal
- Una inspecció en un prostíbul de Capmany acaba amb dues prostitutes detingudes i sancions per possessió d’armes i drogues
- Desmantellen a Terrades un cultiu de 461 plantes de marihuana valorat en 447.022 euros
- Evacuen amb helicòpter a un motorista amb un fort traumatisme, a la Jonquera
- El castell de Sant Ferran estrena una nova etapa d’obertura turística i pedagògica
- Reflexions sobre la notícia 'Salut canviarà el model de les urgències a l’Alt ': 'Una altra oportunitat perduda per a la ciutat de Figueres
- El CF Sant Pere Pescador desapareix després de 104 anys d'història i en responsabilitza l'Ajuntament