Successos

Unió de Pagesos denuncia robatoris de blat de moro al Gironès, al Pla de l'Estany i al Baix Empordà i demana més control

El sindicat recorda que la comercialització del cereal robat pot suposar greus problemes de salut al consumidor

Un camp de blat de moro en una fotografia d'arxiu.

Un camp de blat de moro en una fotografia d'arxiu. / Tannen Maury / EFE

ACN

Girona

Unió de Pagesos (UP) denuncia un increment dels robatoris de capses de blat de moro en camps del Baix Empordà, Gironès i el Pla de l'Estany. Per això, el sindicat demana que hi hagi més controls a les botigues que comercialitzen aquest cereal i que ha estat robat. En aquest sentit, UP assenyala que suposa un perjudici econòmic per al productor i que pot causar "greus problemes de salut en el consumidor", ja que la pagesia que conrea el blat de moro el tracta per evitar que els fongs, insectes i barrinadors no malmetin la collita. En aquest sentit, el sindicat demana que es facin controls de traçabilitat i recorden que els productes tractats químicament han de tenir un període de no-consum per tal d'assegurar que són segurs.

Unió de Pagesos alerta que els robatoris en aquestes comarques els fan grups de persones de manera organitzada. El sindicat explica que ho fan accedint a les explotacions agràries a plena llum del dia i emportant-se centenars de capses del producte. UP, a més, també alerta que les persones que compren el producte "no són conscients que són víctimes d'un frau i que estan posant en risc la seva salut".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Denuncien que un restaurant del cap de Creus cobra 10 euros per persona per reservar taula i no els retorna: 'No és legalment vàlid
  2. Aquests són els municipis de l’Alt Empordà que es troben en alerta per risc molt elevat d’incendi forestal
  3. Desmantellen a Terrades un cultiu de 461 plantes de marihuana valorat en 447.022 euros
  4. Una inspecció en un prostíbul de Capmany acaba amb dues prostitutes detingudes i sancions per possessió d’armes i drogues
  5. Evacuen amb helicòpter a un motorista amb un fort traumatisme, a la Jonquera
  6. El castell de Sant Ferran estrena una nova etapa d’obertura turística i pedagògica
  7. Reflexions sobre la notícia 'Salut canviarà el model de les urgències a l’Alt ': 'Una altra oportunitat perduda per a la ciutat de Figueres
  8. El CF Sant Pere Pescador desapareix després de 104 anys d'història i en responsabilitza l'Ajuntament

L’oposició posa nota al primer curs d’Illa: Junts el “suspèn”, el PP ho veu una “estafa” i els Comuns l’envien “al setembre”

L’oposició posa nota al primer curs d’Illa: Junts el “suspèn”, el PP ho veu una “estafa” i els Comuns l’envien “al setembre”

El mega incendi de França ja està sota control però encara tardarà "diversos dies" a extingir-se

El mega incendi de França ja està sota control però encara tardarà "diversos dies" a extingir-se

Unió de Pagesos denuncia robatoris de blat de moro al Gironès, al Pla de l'Estany i al Baix Empordà i demana més control

Unió de Pagesos denuncia robatoris de blat de moro al Gironès, al Pla de l'Estany i al Baix Empordà i demana més control

Mor un alpinista català i la seva companya resulta ferida greu en un accident als Alps suïssos

Mor un alpinista català i la seva companya resulta ferida greu en un accident als Alps suïssos

Figueres prepara un dispositiu de mobilitat per La Vuelta: aquests són els carrers que es tallaran el 27 d’agost

Figueres prepara un dispositiu de mobilitat per La Vuelta: aquests són els carrers que es tallaran el 27 d’agost

Puigdemont defensa el seu fugaç retorn i fugida un any després: "Avui encara estaria a la presó"

Puigdemont defensa el seu fugaç retorn i fugida un any després: "Avui encara estaria a la presó"

Llancen líquid inflamable i provoquen un incendi a l'entrada d'un edifici de Figueres

Llancen líquid inflamable i provoquen un incendi a l'entrada d'un edifici de Figueres

L’ACA estudiarà l’impacte de la sequera en els peixos de rius de l'Empordà

L’ACA estudiarà l’impacte de la sequera en els peixos de rius de l'Empordà
Tracking Pixel Contents