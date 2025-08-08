Successos
Unió de Pagesos denuncia robatoris de blat de moro al Gironès, al Pla de l'Estany i al Baix Empordà i demana més control
El sindicat recorda que la comercialització del cereal robat pot suposar greus problemes de salut al consumidor
Unió de Pagesos (UP) denuncia un increment dels robatoris de capses de blat de moro en camps del Baix Empordà, Gironès i el Pla de l'Estany. Per això, el sindicat demana que hi hagi més controls a les botigues que comercialitzen aquest cereal i que ha estat robat. En aquest sentit, UP assenyala que suposa un perjudici econòmic per al productor i que pot causar "greus problemes de salut en el consumidor", ja que la pagesia que conrea el blat de moro el tracta per evitar que els fongs, insectes i barrinadors no malmetin la collita. En aquest sentit, el sindicat demana que es facin controls de traçabilitat i recorden que els productes tractats químicament han de tenir un període de no-consum per tal d'assegurar que són segurs.
Unió de Pagesos alerta que els robatoris en aquestes comarques els fan grups de persones de manera organitzada. El sindicat explica que ho fan accedint a les explotacions agràries a plena llum del dia i emportant-se centenars de capses del producte. UP, a més, també alerta que les persones que compren el producte "no són conscients que són víctimes d'un frau i que estan posant en risc la seva salut".
