El canvi de normativa sobre llums d’alerta genera un mercat fraudulent

L’1 de gener del 2026 serà obligatori portar al cotxe un llum d’alerta en lloc de triangles per avisar d’una avaria o accident que hagi deixat el vehicle aturat a la carretera. Molts conductors ja coneixien la informació, però no tots saben que alguns dispositius que s’estan comercialitzant incompleixen els requisits de la Direcció General de Trànsit (DGT) per a l’any que ve i llavors podran ser multats si no porten una balisa correctament certificada. Tant a les principals botigues online com en establiments físics se segueixen venent llums V16 "homologats" que amaguen una veritat a mitges: actualment estan "homologats" com a possibles substituts dels típics triangles, però si no estan connectats amb la plataforma DGT 3.0, seran il·legals d’aquí a un semestre.

N’hi ha prou amb fer una recerca als grans hipermercats digitals o visitar una gran superfície per veure com encara hi ha molts llums que es publiciten com a "homologats per la DGT". Això no obstant, quan es consulten les característiques del dispositiu, en molts casos no apareix enlloc que la balisa pot ser geolocalitzada per la xarxa DGT 3.0. El preu del producte sol ser un bon detector de la mentida: si costa menys de 20 euros, millor desconfiar; pinta que la seva homologació caducarà al desembre.

Espanya és l’únic país d’Europa que ha optat per rellevar els triangles pels llums V16. Ho ha fet impulsada per les males dades de sinistralitat de l’última dècada en un aspecte concret: al voltant de 20 persones moren atropellades cada any després de baixar del vehicle. No es detalla si el sinistre es produeix en posar els senyals d’alerta, però Trànsit considera que les balises són més segures que desplaçar-se uns metres per posar els triangles i, a més, amb aquests dispositius "augmenta la visibilitat a 1.000 metres" de distància davant els 100 metres del mètode tradicional.

Amb aquest objectiu de minimitzar el perill s’estableix l’obligatorietat de portar els llums d’alerta en lloc dels triangles. Encara queden sis mesos per poder posar-se al dia, però a continuació aclarim alguns dels dubtes que poden sorgir.

Venda homologada

Les balises realment homologades es poden adquirir a través d’internet, tant a les grans plataformes (Amazon, Shein, Alibaba...) com en webs dedicades al món de l’automoció i les de grans superfícies. Per descomptat, també es poden comprar en establiments físics com botigues especialitzades i hipermercats. ¿I el preu? Desconfia d’aquells llums que siguin massa barats. Amb aquest import, és molt probable que no tinguin la connexió amb la DGT 3.0. Els llums que seran legals a partir del 2026 solen costar entre 30 i 60 euros, tot i que no descartis que pugi el preu a mesura que s’acosta la data límit.

Requisits legals

Perquè el llum sigui legal i estigui homologat, des de l’1 de gener del 2026 ha d’estar connectat a la plataforma DGT 3.0. Gràcies a això, i després de comprovar que realment el senyal rebut correspon al d’un vehicle avariat, Trànsit enviarà aquesta informació als vehicles connectats (a través d’apps i sistemes de geolocalització), així com als plafons d’avís que hi ha a les carreteres. D’aquesta manera, els conductors que circulin per la zona estaran advertits amb prou temps dels problemes a la xarxa viària i podran circular amb més precaució. La informació sobre la ubicació del vehicle accidentat s’enviarà cada 100 segons i deixarà d’enviar-se una vegada s’hagi desactivat el senyal.

La policia no rebrà directament l’avís. Això no obstant, igual que tots els usuaris de la xarxa de carreteres que vegin els plafons electrònics de la via o que utilitzin aplicacions com Google Maps o Waze, als agents de trànsit els constarà la informació que s’ha produït un incident en un punt determinat i decidiran si acudeixen a veure el que ha passat.

Vehicles afectats

El reglament estableix que la balisa l’hauran de portar els turismes i vehicles mixtos, així com automòbils destinats al transport de mercaderies i autobusos. Les motocicletes, com en el cas dels triangles, estan exemptes de portar-los, ja que s’entén que poden ser retirades de la calçada amb facilitat en cas d’avaria.

No existeix cap obligació en aquests moments d’haver de portar la V16 per senyalitzar una avaria o un accident, afirmen fonts de la DGT en conversa amb aquest diari. No obstant això, el mateix organisme recorda que aquestes balises es poden utilitzar actualment com a substitutes dels triangles en autovies i autopistes, ja que "no és obligatori baixar del vehicle" quan aquest queda paralitzat per un problema en aquest tipus de calçades. Avui dia, a més, el dispositiu no requereix connexió a la DGT 3.0, però si no la té, no servirà de res d’aquí a sis mesos.

"El règim sancionador s’establirà quan entri en vigor l’obligatorietat de portar la balisa", remarquen fonts de la DGT. Aquestes afegeixen que, òbviament, hi haurà una gradació en el tipus de multes que es podran imposar. Qui no porti el dispositiu al vehicle segur que haurà d’afrontar una sanció més elevada que qui porti una balisa V16 però sense connexió amb la DGT 3.0. Podria anar d’unes desenes d’euros a algun centenar i fins i tot algun punt en joc. En l’actualitat, no col·locar els triangles ja comporta una multa de 80 euros.

