L’onada de calor durarà més del previst: arrencarà diumenge i es prolongarà fins com a mínim dijous

La primera onada de calor de la canícula serà molt més llarga, i probablement intensa, de l’esperat. Segons afirma l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), aquest episodi arrencarà aquest diumenge i es prolongarà fins com a mínim dijous vinent. Durant aquests dies s’espera un ascens generalitzat de les temperatures a bona part de la península Ibèrica que, en alguns punts, podria marcar valors fins a 10 graus per sobre de l’esperable per a l’època i deixar màximes de més de 40 graus a diverses localitats del centre i el sud peninsular. A Catalunya s’espera que aquest fenomen tingui una incidència limitada però que, tot i així, podria deixar valors de rècord en punts de Lleida i Tarragona.

Els models indiquen que a partir del diumenge 3 d’agost, després de l’arribada d’una massa d’aire extremament càlid procedent del Sàhara, les temperatures tornaran a disparar-se en àmplies zones de la península Ibèrica. Sobretot al sud-oest i sud de Galícia, on s’espera que se superin àmpliament els 38 graus des d’inicis de setmana. A les valls del Guadiana, Guadalquivir i Tajo, el termòmetre podrien fins i tot fregar els 42 graus. A partir de dilluns dia 4 s’espera que la calor s’estengui cap a l’interior de la cornisa cantàbrica i deixar entorn dels 40 graus a les grans depressions del sud peninsular i el nord-oest.

Els pronòstics indiquen que durant el dimarts 5 la massa d’aire càlid continuarà ancorada sobre la Península. Les màximes continuaran sent extremes en els mateixos punts. Les zones baixes de l’altiplà Nord, així com les depressions del nord-est i sud-est, també podrien superar els 40 graus en una jornada marcada per pujades moderades de les temperatures en aquestes regions. Les nits tampoc portaran alleujament, ja que, segons apunten els models, a moltes zones del centre, sud peninsular i litoral mediterrani, els termòmetres no baixaran dels 25 graus ni tan sols durant la matinada.

A partir del dimecres 6, l’escenari es torna més incert, però els models apunten que la calor podria intensificar-se al terç nord peninsular. A la resta del territori, es mantindrien temperatures inusualment altes per a l’època. Així, tot apunta que aquesta onada de calor podria prolongar-se, almenys, fins al dijous 7. En un primer moment es va dir que aquesta primera onada de calor d’agost duraria fins dimarts però ara, encara abans que comenci, tot apunta que ens endinsem en un episodi prologant, intens i, probablement, de rècord.