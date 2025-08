Una onada de calor de rècord deixarà registres fins a 10 graus per sobre del normal

Després d’uns dies de relativa calma, on els termòmetres han marcat temperatures fins i tot una mica tènues per a l’època, o almenys per al que estàvem acostumats, tot apunta que torna la calor extrema. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha emès un avís especial davant l’arribada d’una onada de calor de rècord que s’estendrà, com a mínim, entre diumenge i dimecres i que, segons els pronòstics, deixarà valors fins a 10 graus per sobre del normal per a l’època. Els models indiquen que durant aquest episodi podrien registrar-se màximes per sobre dels 40 graus en bona part del centre i del sud peninsular.

Els pronòstics apunten que durant aquesta setmana les temperatures es mantindran en valors moderats durant uns dies més. Sobretot entre dijous i divendres, quan s’espera que el pas d’un tàlveg d’aire fred deixarà xàfecs en punts del centre, l’est i el sud de la península Ibèrica, així com tempestes que podrien ser localment intenses. A Catalunya, de fet, s’han activat avisos grocs per intensitat de pluges en una desena de comarques del nord, des del Berguedà fins a l’Empordà, per dimecres a la tarda davant la previsió d’unes pluges que podrien descarregar fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de tot just 30 minuts.

La situació canviarà de cara al cap de setmana. A partir de diumenge, quan s’espera la irrupció d’una massa d’aire saharià extremament càlid que elevarà els termòmetres a tot el país i deixarà temperatures entre 5 i 10 graus per sobre del normal per a l’època. Aquest augment de les temperatures podria ser encara més gran en zones que en aquests dies estan registrant temperatures lleugerament per sota del normal i que, davant l’arribada d’aquest fenomen, podrien viure un contrast tèrmic per sobre dels 10 graus en qüestió de dies.

Catalunya es veurà parcialment afectada per aquesta onada de calor com altres punts peninsulars. "Tot i així, dilluns vinent i dimarts farà més calor del normal per a l’època, sobretot en comarques de Lleida i interior de Tarragona, amb màximes entre 36 i 40 graus", destaquen des de la delegació catalana de l’Agència Estatal de Meteorologia.

Dies de calor molt intensa

Els models apunten que entre diumenge i dimecres, com a mínim, es viuran jornades de calor molt intensa a la major part d’Espanya. Tot apunta que se superaran els 35 graus a bona part de la Vall de l’Ebre, altiplà nord i fins al sud de Galícia. A les valls del Guadiana i del Guadalquivir podrien fins i tot superar els 42 graus durant aquestes jornades. Els pronòstics més optimistes indiquen que la situació es mantindrà fins com a mínim dimecres, mentre que d’altres suggereixen que, per ara, encara no s’observa de manera clara quan acabarà aquest fenomen.

"En el dia d’avui la incertesa sobre la durada de l’onada de calor és elevada, ja que la major o menor persistència de la massa d’aire d’origen africà depèn de la posició de la depressió en altura. Tot i que gran part dels escenaris ja prediuen descensos lleugers a moderats en les màximes a partir del dimecres 6, és probable que aquest dia encara continuï l’episodi de temperatures anormalment altes a l’interior sud peninsular, i se superaran els 40 ºC en zones de vall", afirmen des de l’Agència Estatal de Meteorologia en l’avís especial per calor llançat per a la setmana que ve.