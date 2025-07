Els Mossos detenen un veí de Torelló per haver matat la seva mare

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir un veí de Torelló (Osona) per presumptament haver matat la seva mare, de 80 anys, a l’habitatge situat al carrer de Santa Llúcia d’aquesta mateixa localitat. El sospitós resideix en un habiatge que és a prop d’on vivia la seva mare.

Cap a les sis de la tarda, els agents van rebre l’avís de la troballa del cadàver i van entrar al domicili de la víctima, al barri de Montserrat de Torelló. Hi van trobar el cos sense vida amb signes de violència. Poc després van detenir el fill com a sospitós, que va ser traslladat a la comissaria. Al lloc del crim també hi van anar efectius de la Policia Local de Torelló.

La divisió d’investigació dels Mossos s’ha fet càrrec de les indagacions i està recopilant informació per saber les causes d’aquest presumpte nou cas de matricidi. Fonts policials remarquen que els veïns havien sentit crits i amenaces del sospitós adreçats a la mare a l’habitatge de la dona. La comitiva judicial també va arribar al domicili de la difunta per ordenar l’aixecament del cadàver.

Minut de silenci

Després d’aquest homicidi, l’Ajuntament de Torelló va decidir marcar la jornada d’avui com a dia de dol i va suspendre tots els actes de la festa major, que se celebra aquesta setmana. A més a més, ha convocat un minut de silenci en memòria de la víctima que se celebrarà aquest migdia a la plaça que hi ha davant el consistori.

Fa uns dos anys, els Mossos van detenir un altre veí de Torelló, de 51 anys, per presumptament haver matat el seu pare, de 84 anys. La víctima va ingressar en un centre sanitari de la zona amb "lesions compatibles amb indicis de criminalitat" i els metges van alertar la policia, que va detenir el sospitós.

Subscriu-te per seguir llegint