Els boscos europeus perden la capacitat d’absorbir CO2

Durant dècades, els boscos europeus han sigut una peça clau en la lluita contra el canvi climàtic. Amb una cobertura que arriba a prop del 40% del territori comunitari, aquests ecosistemes naturals han aconseguit absorbir al voltant del 10% de les emissions derivades de l’activitat humana. Però ara, segons adverteix un estudi internacional publicat aquest dimecres a la revista Nature, tot apunta que la capacitat dels boscos europeus de capturar CO₂ s’està reduint. Les anàlisis apunten que en els últims anys la natura ha absorbit gairebé un terç menys de diòxid de carboni respecte a dècades anteriors. "El nostre gran aliat davant el canvi climàtic s’està debilitant i això és una cosa que ens afecta a tots", adverteix Josep Peñuelas, investigador del CSIC al CREAF i coautor de l’article.

La investigació, liderada per l’ecòleg Mirco Migliavacca del Joint Research Centre, demostra que les masses forestals del continent van passar d’absorbir 457 milions de tones de CO2₂ a l’any entre el 2010 i el 2014 a tot just 332 milions entre el 2020 i 2el 022. Aquesta disminució, lluny de ser una simple anomalia estadística, s’emmarca en la tendència general sobre la qual fa anys que adverteixen els científics. "Els grans embornals de carboni del planeta, des dels oceans fins als boscos, estan arribant al límit de la seva capacitat d’absorbir emissions. I no perquè hagin perdut la seva capacitat d’absorbir diòxid de carboni sinó perquè continuem emetent molt per sobre dels llindars sostenibles", afirma Peñuelas, que recorda que tot això també pot repercutir en els grans pactes climàtics internacionals. "Els objectius de reducció d’emissions s’han plantejat tenint en compte que els boscos continuaran capturant fins al 10% de les emissions. ¿Però què passarà quan només arribin al 5%?", comenta.

Canvis en la gestió forestal

L’anàlisi sosté que el declivi en la capacitat dels boscos europeus per absorbir CO2₂ respon a una combinació de factors que interactuen i es retroalimenten entre si. El canvi climàtic ha intensificat fenòmens extrems com les onades de calor, les sequeres i els incendis que, per si sols, ja debiliten greument la salut dels ecosistemes. A això s’hi suma la pressió humana, especialment l’augment de la tala, que fragmenta i degrada els boscos. A més, molts boscos han envellit, el seu creixement s’ha alentit i les repoblacions han disminuït. El desequilibri s’agreuja per la pèrdua de nutrients a terra, nits més càlides que impedeixen la recuperació vegetal i una acceleració en la descomposició de la matèria orgànica. La suma de tot això, afirmen els experts, provoca que en molts casos el diòxid de carboni s’alliberi fins i tot abans que pugui emmagatzemar-se.

L’estudi proposa solucions per mitigar i revertir aquest fenomen. Peñuelas destaca la necessitat de fomentar la biodiversitat, aplicar la tala selectiva, evitar la sobreexplotació i prevenir l’envelliment excessiu dels boscos. Quant a la reforestació, adverteix que no és una solució vàlida en tots els casos i que "només hauria d’aplicar-se en zones amb condicions hídriques adequades" ja que, altrament, fer-ho sense una anàlisi prèvia podria agreujar els problemes ambientals ja existents.