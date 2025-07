La UdG trenca relacions amb les universitats i els centres de recerca d'Israel per la situació a la Franja de Gaza

La Universitat de Girona (UdG) trenca relacions amb les institucions acadèmiques i centres de recerca d'Israel per la situació que es viu a la Franja de Gaza. La decisió s'ha pres per part del Consell de Govern de la UdG i es mantindrà fins que les institucions israelianes no "mostrin un compromís clar amb la pau i els drets humans". En aquest sentit, des de la Universitat de Girona assenyalen que l'objectiu és mantenir una "postura ferma contra el que s'ha qualificat de genocidi palestí, alineant-se amb els codis ètics de la Universitat i de la Unió Europea". Entre els acords que s'han pres destaca que la suspensió de la col·laboració amb universitats i centres de recerca és efectiu tant en projectes nous com en convenis ja existents.

També es donarà suport institucional al personal investigador que decideixi desvincular-se de projectes amb participació d'entitats israelianes, a més de no participar en esdeveniments organitzats per institucions israelianes. Es contempla també impulsar una acció coordinada amb altres universitats per demanar a la Unió Europea la suspensió de l'Acord d’Associació amb Israel, en cas d'incompliment dels seus principis fonamentals. També es preveu la suspensió de programes de mobilitat amb institucions d'Israel, tant per a estudiants com per a personal docent, investigador i d'administració i serveis.

L'acord contempla que s'inclouran criteris ètics en els processos de contractació amb empreses proveïdores i subcontractades i es vetllarà pel compliment dels drets humans en les relacions que la Universitat de Girona pugui tenir amb altres institucions o empreses en el marc d'aquest acord.

Finalment, l'acord del Consell de Govern de la UdG preveu impulsar accions de suport al poble palestí i, en especial, a la comunitat universitària de Palestina i fer un seguiment semestral dels compromisos adquirits amb l’aprovació d'aquest acord.

A través d'aquest acord, la UdG vol expressar "el seu compromís amb una política institucional activa en defensa dels drets humans i reforça el seu paper com a agent de transformació social i promotora de la cultura de la pau".