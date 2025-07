El Roig Arena transforma València

El Roig Arena, la gran dotació esportiva, cultural i d’oci que construeix l’empresari Juan Roig (Mercadona) al districte de Quatre Carreres de València, ha generat una nova centralitat on abans hi havia buit urbà, zones verdes testimonials i carrers inhòspits. El coliseu amb la seva singular coberta de rajoles porcellàniques de color gris, capaç de crear un microclima a les àmplies terrasses interiors amb zones d’oci i restauració, ha canviat la cara de la vora urbana sud de València. Un efecte Guggenheim a escala per a la capital del Túria.

El Roig Arena vol dialogar amb el seu entorn immediat. És "un projecte de ciutat", recalquen els seus promotors. Al seu voltant ha sorgit vida nova, començant per les infraestructures complementàries construïdes per l’empresari i incloses en l’acord de cessió de la parcel·la municipal sobre la qual s’ubica el Roig Arena, però també amb la successió de nous negocis –farmàcies, immobiliàries, botigues de decoració, restaurants de disseny, clíniques d’estètica o de reproducció assistida, despatxos de disseny i edificis sencers d’apartaments turístics– que s’han obert entorn de l’avinguda d’Antonio Ferrandis, on sobresurt la silueta d’aquest modern equipament.

El Roig Arena, amb una inversió que voreja els 300 milions d’euros, arriba acompanyat de tres infraestructures complementàries pagades i construïdes per l’empresari Juan Roig. Una d’aquestes infraestructures és una escola d’educació infantil i primària, el CEIP Les Arts, amb 400 places. Les obres es van executar fa ja tres anys i el centre està en funcionament. També s’ha construït un aparcament en altura que juntament amb un altre espai d’estacionament en superfície sumaran 1.200 places d’estacionament a l’entorn immediat del recinte esportiu, amb capacitat màxima per a entre 15.000 i 20.000 persones (quan funcioni en manera concert).

340 arbres

S’ultimen també aquestes setmanes les obres del parc de 20.000 metres quadrats que envolta el Roig Arena –un altre dels compromisos del promotor–, on s’han plantat 340 arbres –garrofers, plàtans, moreres i acàcies–, a més de zones de gespa. En una ciutat on les onades de calor són cada vegada més primerenques, llargues i freqüents, les zones d’ombra i refrescament són ja una autèntica necessitat. A la gran plaça del Roig Arena s’han instal·lat jocs infantils, un camp poliesportiu i nou mobiliari, així com unes grades i una zona de pícnic que completen l’espai obert.

La proximitat de la Ciutat de les Arts i les Ciències, obra de l’arquitecte Santiago Calatrava; la nova connexió tramviària amb el centre, que discorre per davant del futur recinte esportiu i de concerts, així com la presència de dos grans centres comercials a l’entorn han contribuït al llançament d’aquesta zona del districte de Quatre Carreres, fins fa no gaires anys zona d’horta i alqueries, on ara es construeixen exclusives promocions residencials d’arquitectura blanca, moltes amb piscina.

El contrast del nou barri que emergeix amb el Roig Arena amb les barriades populars i els blocs d’habitatges socials de l’entorn immediat crida l’atenció, tot i que les obres del recinte esportiu i les noves construccions també impulsen la rehabilitació i revalorització d’edificis ja existents.

Un dels afanys dels promotors del Roig Arena ha sigut evitar problemes per excés de decibels amb els veïns de l’entorn, i és que alguns dels habitatges són bastant a prop del recinte. Tots tenen al cap la decisió del Reial Madrid de suspendre, mentre es duien a terme obres d’insonorització, els concerts i esdeveniments al Santiago Bernabéu, una de les grans vies d’ingressos del club, per les protestes i la pressió dels veïns de l’entorn pel soroll i la massificació als carrers veïns. La diferència és que el Roig Arena es va concebre d’origen com a espai tancat, cobert, i, asseguren els seus responsables, l’"aïllament és brutal".

Proves de so

S’han mantingut diverses trobades amb la Federació d’Associacions de Veïns i les comunitats de residents de l’entorn per explicar-los que els esdeveniments no acabaran a hores intempestives i que, tot i que el recinte neix amb vocació de "funcionar els 365 dies de l’any, no hi haurà esdeveniments ni concerts cada dia".

S’han portat a terme proves de so amb presència dels veïns de l’entorn perquè comprovin el nivell d’aïllament acústic. Les proves de so semblen confirmar l’estanquitat sonora. La preocupació més aviat seria a l’exterior, a la gran plaça i a les zones verdes de l’accés principal del recinte que funcionarà com a fan zone, això és, espai exterior per a la celebració d’esdeveniments.

L’Ajuntament de València acaba de modificar l’ordenança de contaminació acústica per regular aquest tipus d’espais, que hauran de sol·licitar autorització i on hi haurà uns horaris especials. En general no podran superar els 90 decibels ni allargar-se més enllà de les dues de la matinada.

El disseny del Roig Arena, que firma el despatx ERRE, del qual és sòcia una de les filles de Juan Roig, Amparo Roig, s’ha cuidat al màxim. Les grans dotacions esportives solen donar "protagonisme excessiu a l’envoltant". "Arquitectura ostentosa que deixa en un segon pla l’espai on s’ubica", apunta l’arquitecte valencià i divulgador David Calvo. Al Roig Arena, això no obstant, "no hi ha res per objectar-li en l’àmbit urbanístic", ja que "sens dubte dinamitzarà encara més aquest límit de la ciutat de València, abans un espai degradat que en poc més d’una dècada ha canviat per complet", apunta.

Catedral del segle XXI

El recinte, a més de peça central del nou districte esportiu que formen L’Alqueria del Basket i el pavelló de la Font de Sant Lluís, vol oferir al visitant una experiència única. La terrassa del primer nivell serà un espai obert al públic amb zona de restauració i cafeteries de disseny amb un punt "retro". Un espai denominat El Mercat, amb oferta gastronòmica variada i assequible des d’hamburgueses i pizzes fins a tapes. L’aposta gastronòmica de nivell del Roig Arena és el restaurant de cuina mediterrània amb vista panoràmica a l’exterior que dirigirà Miguel Martí, on es cuinaran arrossos i paelles "a la llenya", un desafiament per als enginyers, que han hagut de dissenyar els sistemes d’extracció de fums. "Es podran cuinar fins a 20 paelles alhora".

El Roig Arena serà, amb tres anells de seients i una vintena de llotges (que es reservaran majoritàriament a empreses), el recinte multiusos més gran de València i un dels millors Arena d’Europa. Els seus promotors han visitat alguns d’aquests recintes per inspirar-se, tot i que el model que se segueix és el dels Estats Units. La idea és que un partit o un concert es converteixi en una gran experiència. Els detalls s’han cuidat al màxim en aquest sentit. L’interior del recinte, amb una altura de 35 metres, té les dimensions d’una catedral. La coberta, amb vuit grans cintres d’acer que la sostenen, és un món en si mateixa, amb passarel·les que la recorren i que permeten moure, pujar i baixar la tramoia dels esdeveniments.

L’empresari Juan Roig és el promotor del Roig Arena, a través de la societat patrimonial Licampa 1617, que, a més de ser la casa del València Basket, allotjarà concerts i esdeveniments festius i d’empresa. El recinte està cridat a revolucionar l’escena musical de la ciutat i ja escalfa motors. La programació arrencarà amb un homenatge al recordat cantant valencià Nino Bravo el 6 de setembre. I ja s’han esgotat les entrades per als concerts de Joaquín Sabina, Camilo, Fito Páez, Quevedo, Anuel AA i Dani Martín.

El districte de Quatre Carreres era un dels pocs terrenys per edificar que quedaven a la capital valenciana, on ja pràcticament no hi ha terreny per a grans desenvolupaments.

