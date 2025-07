Les pluges treuen els escarabats i les rates de les clavegueres: "No sabem si n'hi ha més, però sí que surten per l''efecte desallotjament' de l'aigua"

L’arribada de les primeres pluges torrencials de l’estiu, després de setmanes de calor intensa i temperatures extremes, ha provocat un fenomen que crida l’atenció i, per què no dir-ho, una mica desagradable: l’aparició de grans quantitats d’escarabats. "Aquesta és l’època en què, a causa de l’augment dels termòmetres, es registra una proliferació més gran d’aquests insectes. En condicions normals, aquests animals es queden al subsol, però aquest any, a causa de les pluges de les últimes setmanes, s’estan detectant més escarabats en superfície", comenta Luis Lozano, expert en control de plagues urbanes i coordinador tècnic de l’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental (ADEPAP). "Encara no sabem si hi ha més escarabats que altres anys, però és probable que ara estiguin sortint més a causa de l’‘efecte desallotjament’ de l’aigua", comenta l’especialista en una entrevista amb El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ.

La setmana passada, per exemple, després de les intenses pluges que es van registrar en diversos punts de Catalunya, es van reportar albiraments de gran quantitat d’escarabats en ciutats com Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i Mataró. "Quan es dona un episodi de pluges torrencials, l’aigua irromp amb força a la xarxa de clavegueram i això fa que alguns escarabats surtin a la superfície per no ofegar-se i d’altres acabin arrossegades pel corrent. En la majoria de casos creiem que no es tracta d’una plaga nova, sinó simplement es tracta de poblacions que ja existien i que de cop es fan més visibles", comenta l’especialista.

A Espanya hi ha almenys tres espècies d’escarabats que proliferen a les ciutats:la panerola americana o roja (Periplaneta americana), l’escarabat de cuina o panerola negra (Blatta orientalis) i la panerola rossa o alemana (Blattella germanica). Els dos primers, presents en fins al 90% de les províncies espanyoles, completen el seu cicle vital en sistemes de clavegueram, conduccions subterrànies o soterranis i, per tant, són els més susceptibles a «sortir en massa» a la superfície durant els episodis de pluja.

Un altre animal que surt a la llum en aquestes condicions, afirma Lozano, són les rates grises comunes (Rattus norvegicus). "També es tracta d’animals que viuen al subsol i que quan hi ha episodis de pluges molt intenses surten a la llum a la recerca de refugi", comenta l’especialista, que també explica que, com a mostra d’aquest fenomen, és ben sabut que després del pas de tempestes intenses i sobtades com les de la setmana passada "no és inusual trobar cadàvers d’aquests animals flotant a prop de clavegueres desbordades o en platges urbanes". Al Maresme, per exemple, es van reportar diversos casos de rosegadors flotant a la costa. "Es tracta d’un fenomen puntual i que es dona en punts concrets a causa de les circumstàncies, no d’un problema generalitzat ni d’una plaga sobtada", comenta l’expert.

L’estiu allarga la temporada de plagues

La irrupció de les pluges i les tempestes d’estiu d’aquest any podrien estar visibilitzant un problema latent que fa anys que es gesta. "L’augment de les temperatures està allargant el cicle reproductiu d’insectes com els escarabats. Ara, a causa del canvi climàtic, les condicions aptes perquè proliferin són cada vegada més llargues i això provoca que les poblacions no només siguin abundants sinó que, a més, també es detectin de manera més constant durant tot l’any", comenta Lozano, alhora que explica que en el cas dels escarabats, per exemple, s’ha constatat que l’escalfament global està "accelerant el seu desenvolupament" i "multiplicant la seva taxa reproductiva". "Un estiu més llarg equival, en molts casos, a més generacions d’insectes", esgrimeix l’especialista.

Les pluges de les últimes setmanes també podrien alimentar l’eclosió de mosquits. "Aquest any hem viscut una primavera especialment plujosa i un estiu que, almenys en les últimes setmanes, està deixant bastantes pluges. Aquestes condicions podrien afavorir la proliferació de mosquits en els pròxims mesos. Sobretot de cara al setembre", afirma Lozano. En aquest cas se sap que aquests insectes troben en els entorns d’aigua estancada el caldo de cultiu perfecte per reproduir-se a gran velocitat, ja que és allà on les femelles dipositen els ous i on les larves es desenvolupen a gran velocitat. "La combinació de pluges i calor està alimentant l’aparició de tots aquests animals que, en alguns casos, poden donar lloc a plagues", afirma l’expert en control de plagues.