Juana Rivas, imputada per sostracció del seu fill menor

L’Audiència de Granada ha admès parcialment el recurs presentat per Francesco Arcuri contra l’arxiu de la denúncia en la qual va acusar la seva exparella, Juana Rivas, d’un delicte de sostracció de menors, i ha acordat investigar-la per no haver facilitat que Daniel, d’11 anys, el petit dels seus dos fills, torni a Itàlia.

La interlocutòria de la Secció Segona de l’Audiència, notificada ahir, admet el recurs presentat per Arcuri contra la decisió del Jutjat d’Instrucció 4 de Granada, que el maig passat va arxivar la seva denúncia contra Rivas per sostracció de menors i maltractament habitual en l’àmbit familiar. En un nou gir de guió d’aquest cas, l’audiència acorda ara investigar el delicte de sostracció de menors a l’estimar que Rivas podria estar incomplint l’ordre dictada aquest febrer per la justícia italiana perquè el nen tornés amb el seu pare, que en té la custòdia. El tribunal no ha admès, en canvi, investigar el delicte de maltractament a l’interpretar que, en el cas que el nen hagi patit mal psicològic, no ha sigut provocat de manera intencionada per la mare.

Nova entrega

La nova decisió arriba just el dia abans que Daniel hagi de ser entregat al seu pare, després de la tensa i caòtica jornada de dimarts, quan el seu retorn amb el pare va ser posposat fins avui després que el nen es negués a tornar amb ell.

Des de dimarts –quan el Tribunal Constitucional va rebutjar a primera hora del matí el recurs de Rivas per no entregar el nen i la jutge va posposar hores més tard l’entrega després del que es va viure en el punt de trobada–, el cas s’ha vist embolicat d’una forta polèmica. En una visita al Barnahus, al Prat de Llobregat, la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, va explicar que el seu departament ha enviat un informe "demolidor, duríssim", de la psicòloga habilitada per acompanyar el nen, sobre la situació que es va viure dimarts al punt de trobada habilitat a Granada. "És important que la fiscalia tingui coneixement de l’informe perquè hi intervingui si ho considera necessari", va apuntar.

En les últimes hores, Gabriel, el fill gran de Rivas, de 19 anys, ha demanat en una carta oberta a "qualsevol autoritat competent" que "no permeti" l’entrega i que el seu germà "sigui escoltat abans no sigui massa tard". Recorda que ell va ser "entregat" al seu pare quan tenia també 11 anys. "Tampoc es van defensar els meus drets", al·lega. I afegeix que ell va ser, durant el temps que va viure amb Francesco, víctima dels seus "maltractaments". De fet, Amnistia Internacional es va adreçar ahir al ministre de Justícia, Félix Bolaños, perquè protegeixi el fill petit de Juana Rivas del seu pare després que el menor els hagi demanat ajuda davant la por que diu que sent de tornar amb el seu progenitor a Itàlia. En un comunicat, l’organització emplaça el Govern a actuar conforme a l’interès superior del menor.