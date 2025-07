Rashford celebra el seu fitxatge pel Barça amb Laporta en un restaurant amb ADN de l'Empordà

El nou '14' del Barça, el davanter Marcus Rashford, va celebrar la nit del dimecres el seu fitxatge pel club culé sopant en un famós restaurant de la ciutat amb el president Joan Laporta i la directiva. Després de mesos d'incertesa, l'anglès es va mostrar feliç i somrient per la nova etapa que inicia a la capital catalana, on va arribar el passat dilluns.

Rashford, que poques hores abans va signar el seu contracte amb el FC Barcelona, al qual ha estat cedit pel Manchester United fins al pròxim 30 de juny, va acudir amb la directiva del club al restaurant Amar, situat als baixos de l'Hotel El Palace Barcelona. Van ser un total de 18 persones, que van degustar diverses delicatessen de l'establiment del xef Rafa Zafra juntament amb Anna Gotanegra i Ricardo Acquista.

L'ocasió mereixia un àpat en un dels restaurants més cotitzats de la ciutat (a un tiquet mitjà de 180 euros), on els van preparar inicialment un menú tancat en què no faltaven algunes de les seves especialitats del mar. Per la seva taula van desfilar plats de ventresca de tonyina, gambes, canelons de cabra de mar, mongetes de Santa Pau amb tonyina i llenguado. No obstant això, el grup va completar el festí amb carn de wagyu i rubia gallega. I va rematar el sopar amb el famós Cheesecake de la casa i milhulles de vainilla.

Foto de record amb l'equip del local

Va ser el colofó a un intens dia en què el davanter anglès va posar per primera vegada amb la samarreta blaugrana, just a temps per volar amb el seu nou equip al Japó aquest dijous. El futbolista havia manifestat hores abans que havia arribat a un "vestidor feliç" i un club que "posa somriures als fans de Barcelona". I en aquesta sintonia, el jugador va posar amablement amb l'equip de cuina i sala de l'Amar, mentre el seu sommelier prenia una foto de record. No se la va perdre Laporta, que encara lluïa la corbata blaugrana i exhibia eufòria per la nova incorporació.

El local, basat en el producte del Mediterrani i en Barcelona, s'ha convertit en un imprescindible per a molts rostres famosos. Fa dos anys les imatges de Bruce Springsteen, Obama i Steven Spielberg al restaurant barceloní van fer la volta al món.