Alerta amb l’estafa del “fals fill”: quan et demanen diners per WhatsApp

Els Mossos d’Esquadra han tornat a alertar sobre una estafa que es repeteix cada cop més: els estafadors contacten per WhatsApp fent-se passar pel teu fill o filla. Et diuen que han trencat el mòbil, que no poden accedir al banc i que necessiten urgentment una transferència per pagar una factura.

Per fer-ho més creïble, els estafadors investiguen prèviament les xarxes socials dels joves per saber detalls personals i parlar com si fossin ells.

Què pots fer si reps un missatge així?

Primer de tot, calma. Truca directament al teu fill o filla al número habitual per comprovar si realment és ell. Fes una pregunta trampa o alguna cosa que només sabria ell/a. I sobretot, mai facis cap transferència sense verificar primer.