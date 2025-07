Albirats almenys 15 ossos la primavera passada al Pirineu

L’os bru continua guanyant terreny al Pirineu. Durant la primavera passada, naturalistes de DEPANA i la Fundació Os Bru (FOP) han identificat almenys 15 exemplars diferents de la Vall d’Aran, fruit d’un seguiment coordinat per Marc Alonso. "Es demostra una vegada més que l’os pot ser compatible amb activitats humanes si es treballa per a això", defensa aquest expert.

Durant el treball de camp, s’han pogut gravar animals a llarga distància, sense interferir en el seu comportament natural. El fet d’haver albirat mascles, femelles, cadells i ossos joves en dispersió evidencia com s’ha assentat el plantígrad a la zona, sobretot a la Vall d’Aran i el Pallars Sobirà. En aquests moments, l’espècie està ja en fase de dispersió.

La població total d’ossos a tot el Pirineu s’estima ja en 96 individus, 47 d’ells a Catalunya. Només durant l’any passat es van comptabilitzar 10 naixements en territori català. L’espècie, catalogada en perill d’extinció, té protecció prioritària en la normativa europea. Per a les entitats conservacionistes, la seva presència és una oportunitat per reforçar la biodiversitat i fomentar un model d’ecoturisme responsable, com ja passa en altres zones muntanyoses d’Europa, com la serralada cantàbrica. Però l’expansió de l’espècie exigeix també més coordinació i sensibilitat, consideren DEPANA i la FOP.