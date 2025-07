Alsa llança Spain Transfer, el seu nou servei de trasllats privats amb conductor

Spain Transfer ja opera a Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Menorca, Eivissa, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Màlaga, Sevilla, Còrdova, Granada, Cadis, Jaén, Almeria, Huelva i Astúries, i està previst que progressivament vagi incorporant nous destins. Aquest nou producte es caracteritza per oferir un servei personalitzat i adaptat a les necessitats de cada client. Així, el passatger té l’opció de triar entre la comoditat del trasllat Estàndard o el Premium, amb vehicles d’alta gamma; i entre vehicles de diferents capacitats: turisme d’1 a 3 passatgers o minivan d’1 fins a 7/8 passatgers.

PERSONALITZACIÓ I GARANTIA

El client té a la seva disposició extres personalitzables en el moment de fer la reserva, com ara el servei de Meet & Greet, on el conductor l’esperarà al punt de trobada designat amb un cartell amb el seu nom i l’ajudarà amb l’equipatge; o la disponibilitat de cadiretes de seguretat per a infants i nadons.

Spain Transfer neix amb l’aval de la garantia i l’experiència de l’empresa de mobilitat líder al nostre país, i amb el compromís d’oferir un servei excel·lent amb les màximes garanties de puntualitat, comoditat i flexibilitat Isaac Álvarez — Director de la Unitat de Turisme d’Alsa.

“Això és possible —afegeix Álvarez— gràcies a un equip de conductors professionals altament experimentats; un servei d’atenció al client a disposició del passatger per resoldre qualsevol incidència o canvi d’última hora; i un sistema de tarifes transparent i competitiu, que li permet conèixer el cost del trasllat amb antelació, sense sorpreses ni extres afegits.”

Alsa fue pionera en España en el sector de traslados en turismos de lujo con conductor con la creación en el año 1999 de IBL (International Business Limousines). Ahora, con el lanzamiento de Spain Transfer, dá un nuevo paso en su posicionamiento en la movilidad ligada al turismo, y complementa su portfolio de servicios de transporte dirigidos al segmento MICE.

Toda la información sobre el nuevo servicio está disponible en la Web: https://www.spaintransferservices.com/