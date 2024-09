La pluja pot deixar registres de 20 litres en mitja hora a gran part de Catalunya fins dimecres

La pluja serà protagonista fins dimecres a diversos punts de Catalunya amb registres previstos de fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons l’avís emès pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). La CHE (Confederació Hidrogràfica de l'Ebre) ha intensificat la vigilància i recorda la possibilitat de crescudes sobtades a barrancs i afluents de petita entitat. Protecció Civil ha activat aquest dilluns a la tarda la fase d’alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat), davant l’avís d’un temporal que pot començar aquest vespre i allargar-se fins dimecres. Els xàfecs començaran per Ponent, el Pirineu i el Prepirineu Oriental. Durant la matinada els xàfecs s’estendran fins a les Terres de l’Ebre.

Per demà dimarts la probabilitat de superació del llindar d’intensitat augmenta de forma generalitzada a gran part de Catalunya, amb especial afectació a les comarques del Tarragonès, Alt Camp i Baix Camp. Al vespre els xàfecs quedaran restringits a les comarques del sud de Catalunya.

Es preveu que l'episodi s'allargui fins al dimecres i amb una afectació generalitzada especialment durant la primera meitat del dia. Les precipitacions podran anar acompanyats de tempesta i localment de pedra.

La CHE (Confederació Hidrogràfica de l'Ebre) ha recordat, de la seva banda, la possibilitat de crescudes sobtades a barrancs i afluents de petita entitat en aquells punts on es donin les tempestes més intenses. Des de Protecció Civil es recomana, en aquests punts, precaució a l'hora de dur a terme activitats a barrancs i riu.