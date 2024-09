Plantacions de marihuana caçades in fraganti via satèl·lit

Les plantacions de marihuana que s’ubiquen en zones muntanyoses que són de difícil accés només es poden detectar a vista d’ocell. Els Mossos d’Esquadra ja disposen de mitjans aeris, com per exemple helicòpters i drons de vigilància, per sobrevolar possibles zones en les quals se sospiten que estan aquests cultius, però ara compten amb una tecnologia més avançada: les imatges per satèl·lit.

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i el Departament d’Interior han firmat un acord perquè els Mossos puguin accedir a dades d’observació aèria o de satèl·lit que té l’ICGC gràcies a les seves funcions de geoinformació per a la gestió del territori. D’aquesta manera, els agents podran rastrejar àrees geogràfiques específiques amb l’objectiu de detectar la presència de plantacions. Així es podran preparar operacions especials per terra per desmantellar-les.

Des dels Mossos es remarca que sovint hi ha limitacions per poder utilitzar els mitjans tècnics dels equips aeris dels quals disposen, com ara els drons, per la qual cosa les imatges garantiran aquest patrullatge des de l’aire. A més, assenyalen que es guanya en precisió en disposar de localitzacions exactes gràcies a les dades de l’ICGC. Fonts policials confien que l’observació aèria del territori pot incrementar l’eficiència de les actuacions policials.

El conveni entre Interior i el Cartogràfic també estableix el desenvolupament d’una metodologia que permeti, a partir de les característiques biofísiques, fenològiques i estructurals, discriminar el cànnabis de la vegetació o cobertes vegetals circumdants. Tindrà un cost de 27.217 euros i serà assumit per Interior en el seu pressupost.

Alerta per desforestació

Segons expliquen a aquest diari fonts d’Interior, un dels elements que s’ha de detectar és la desforestació de zones boscoses. I és que les bandes de narcotraficants acostumen a tallar arbres per ubicar els cultius en zones de difícil accés, de vegades fins i tot en parcs naturals protegits. Allà és on acostumen a sembrar cap a la primavera i s’ubiquen els jardiners aproximadament vuit mesos, que és el temps que sol separar la sembra de la recol·lecció.

Aquests campaments, amb tendes de campanya, bombones de butà, cadires o altres elements per a la vida diària, acostumen a generar nombrosos residus que després ha de netejar el propietari del terreny. A més de la desforestació, aquests cultius també impliquen un risc per a la lluita contra incendis per utilitzar foc per cuinar o escalfar-se, acumular escombraries i fer servir l’aigua de basses situades estratègicament pels equips d’extinció. En ocasions també es desvia el curs d’alguna riera, cosa que genera un important impacte ecològic a la zona.

De fet, fonts policials remarquen que la presència d’un recurs hídric és un element clau de cara a ubicar la plantació i garantir el reg de la marihuana. En aquest sentit, els Agents Rurals han trobat algunes d’aquestes plantacions en paratges molt allunyats, als quals s’accedeix únicament a peu, quan han realitzat tasques de prevenció d’incendis aquest estiu.

Un acord més ampli

El conveni firmat per Interior i el Cartogràfic també permetrà utilitzar als Mossos altres elements. Un d’ells serà l’accés a les dades dels avions o satèl·lits estratosfèrics (HAPS, per les sigles en anglès) que poden volar per sobre de l’espai aeri regulat, on operen els vols comercials ordinaris, però encara dins de l’atmosfera terrestre, a uns 20 quilòmetres d’altitud.

Fins ara, l’ICGC proveïa de dades d’observació de la Terra a través de sensors embarcats en avions convencionals, plataformes en satèl·lits i, últimament, amb drons. Amb aquesta nova tecnologia dels sistemes HAPS es millora i s’amplia la capacitat d’obtenció d’informació. Els Mossos podran utilitzar aquesta tecnologia per lluitar contra la delinqüència en la recerca i seguiment de sospitosos.

A més, s’actualitzarà el mapa delinqüencial de Catalunya, elaborat conjuntament entre els Mossos d’Esquadra i l’ICGC des del 2019, amb informació estadística publicada als portals de dades policials. D’aquesta manera, l’actualització de la informació serà automàtica i permetrà veure l’evolució de la delinqüència per zones o durant anys, així com generar gràfics de seguiment de l’activitat policial. L’acord entre Interior i l’ICGC tindrà un cost d’uns 93.000 euros.