Tavertet, la joia natural i turística d’Osona

Tavertet és un dels candidats d’aquesta edició dels Premis Poble de l’Any en la categoria de Poble Turístic de l’Any. Els guardons, convocats per Prensa Ibérica i patrocinats per la Generalitat de Catalunya, volen premiar els pobles catalans per la feina que porten a terme durant tot l’any en tres àmbits: cultural, sostenible i turístic.

El municipi té vistes al pantà de Sau i a les muntanyes de les Guilleries. És un entorn natural paradisíac per als amants de la naturalesa i de la fotografia. Compta amb diferents rutes de senderisme que ofereixen panoràmiques úniques i una tranquil·litat incomparable. Tavertet conserva, a més a més, una arquitectura tradicional amb cases de pedra dels segles XVII i XVIII. Destaca l’església de Sant Cristòfol, d’estil romànic, reflex del ric patrimoni històric del poble. Passejar pels seus carrers és un viatge al passat, ple d’històries a cada racó. La calidesa dels seus habitants fa que cada visitant se senti benvingut.

Tavertet compta també amb allotjaments i restaurants acollidors que ofereixen plats tradicionals elaborats amb productes locals, com la carn de pastura, embotits artesanals i bolets de temporada. Aquesta cuina casolana és un gran atractiu per als visitants de tot el món.

El poble mostra un fort compromís amb la sostenibilitat i la protecció del medi ambient, promovent un turisme responsable any rere any. Per la seva bellesa natural, el seu patrimoni històric, la seva autenticitat cultural, la seva deliciosa gastronomia i el seu compromís amb la sostenibilitat, Tavertet mereix ser un dels candidats al Millor Poble Turístic de l’Any.

