Mor als 117 anys l'olotina Maria Branyas, la persona més gran del món

“I quan la meva veu calli amb la mort, el meu cor et seguirà parlant d'amor” (Tagore).

Em sento feble. S’acosta l’hora. No ploreu, no m’agraden les llàgrimes. I sobre tot no patiu per mi. Ja em coneixeu, allà on vagi serè feliç, doncs d'alguna manera us portaré sempre amb mi.