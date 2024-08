Quan baixaran les temperatures a Catalunya?

A hores d'ara, la quarta onada de calor encara és present a moltes comunitats autònomes peninsulars. Hi ha més de 30 zones on està activa l'alerta groga per altes temperatures i gran part de la comunitat d'Aragó es troba en alerta taronja. Tot i aquesta predicció, sembla que durant aquesta setmana s'estabilitzaran les temperatures gràcies a l'entrada d'un corrent d'aire a grans altures provinents de l'Atlàntic i que entrarà pel nord-oest peninsular.

A Catalunya, dilluns pot ser el dia més calorós de tots. A partir de dimarts, la calor remetrà, però en part gràcies a l'arribada de fronts amb precipitacions que afectaran, sobretot, a l'oest, interior i nord de la comunitat. Les temperatures baixaran progressivament durant la setmana i tant al dia com a la nit es podrà gaudir d'un ambient més fresc.

Calor a la platja. / ELISENDA PONS

Pluja per alleujar la calor

A les comarques que es troben al Pirineu o Prepirineu arribaran les precipitacions a partir del migdia de dilluns. Hi ha una alerta per pluja intensa a les comarques de la Cerdanya, Solsonès, Berguedà, Lluçanès, Ripollès i Osona.

A partir de dimarts i durant la setmana, la pluja visitarà diferents comarques de Catalunya. Dimecres serà el dia en què les precipitacions es tornaran protagonistes, sent força intenses a la depressió central de Barcelona. Encara que la pluja no afecti en alguns punts concrets, aquesta sí que portarà estabilització de les temperatures a tota Catalunya de forma generalitzada.

Els models de predicció mostren que a partir de dimecres tornaríem a una dinàmica de temperatures pròpies d'aquesta època de l'any. Les setmanes vinents seran molt més fresques, però la calor no desapareixerà. La temporada de canícula no s'ha acabat i el normal per a aquestes dates és calor, però sense la necessitat de batre rècords.