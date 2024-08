Calor extrema: fins a 40ºC en algunes zones de Catalunya aquest cap de setmana

Oficialment, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), Espanya ja ha entrat a la quarta onada de calor de l'estiu. L'avís especial de fenòmens adversos que ha compartit l'agència meteorològica sobre aquesta onada de calor adverteix que afectarà les valls dels grans rius i depressions del nord-est peninsular. Seguint aquesta descripció, la majoria de les comarques de l'interior de Catalunya es troben alerta groga o taronja.

Encara que sembli que la previsió del cap de setmana serà semblant a la del desert del Sàhara, en realitat hi ha la possibilitat de pluges vespertines al nord i al Prepirineu durant tot el cap de setmana. La predicció mostra que de divendres a diumenge els dies tindran dinàmiques semblants: al matí i migdia calor intensa i a la tarda, menys calor amb possibilitat de pluges al nord.

Divendres 9 d'agost

Divendres serà un dels dies més calorosos. S'esperen cels principalment clars fins al migdia, quan es generaran acumulacions de núvols amb possibilitat de pluja al Pirineu, Prepirineu i el massís dels Ports. L'aparició de pluja a les muntanyes del nord deixarà el cel emblanquit a tot el terç nord-oest. En tot cas, la pluja serà de baixa o mitjana intensitat, encara que possiblement localment abundant.

Pel que fa a l'ascens de temperatures, tot i que divendres és el tret de sortida de la quarta onada de calor, les temperatures es mantindran caloroses però no insuportables. Les temperatures màximes seran lleugerament més altes que els dies anteriors. A la tarda, les comarques de la depressió central de Lleida, com també el Baix i l'Alt Empordà, es troben en estat d'alerta groga per altes temperatures. En aquestes zones, les màximes podrien arribar fins als 38 °C.

Calor a la platja. / ELISENDA PONS

Dissabte 10 d'agost

El dissabte serà un dia molt semblant a l'anterior, però la temperatura augmentarà en alguns punts de la comunitat. L'alerta per altes temperatures es trasllada de la zona de l'Empordà cap al sud, i de la depressió central de Lleida es trasllada en direcció nord. Tot el litoral, des de la Selva fins al Garraf, i les comarques limítrofes, entren dissabte en alerta groga.

El cel es mantindrà clar i apareixeran núvols d'evolució diürna a punts del Pirineu, Prepirineu i el massís dels Ports. Aquests mateixos núvols podrien acabar en precipitacions a les comarques del Pallars Jussà, l'Alta Ribagorçana, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Ripollès. En general, no s'esperen grans quantitats de precipitació.

La temperatura mínima serà lleugerament més alta a tota la comunitat, amb valors que s'aproximaran als 25°C al litoral i 22°C a l'interior. Hi haurà nits tòrrides a punts del litoral central. La temperatura màxima serà semblant, excepte al Pla de Lleida, on serà lleugerament més alta i es podran superar els 39 °C.

Diumenge 11 d'agost

Com segueix la dinàmica del cap de setmana, la previsió de diumenge serà semblant a la dels dies anteriors. Encara que aquest dia, la temperatura serà més baixa al litoral central i, per contra, més alta a les comarques de Ponent, on podrà arribar fins als 40 °C. Les temperatures màximes seran similars, encara que més baixa al quadrant nord-est de la comunitat.

El cel es mantindrà clar fins al migdia. A la tarda apareixeran núvols amb possible càrrega de precipitació a les comarques del Pirineu, el Prepirineu i el massís dels Ports. La quantitat de precipitació serà baixa o moderada. A Lleida les temperatures podrien pujar fins als 40 °C i a la resta de la comunitat no superaran els 36 °C. Les províncies de Barcelona i Girona seran les més fresques. S'esperen nits tòrrides a la majoria dels punts de Catalunya.