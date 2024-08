Palafolls avança en sostenibilitat i gestió de l’aigua

Palafolls un dels candidats d’aquesta edició dels Premis Poble de l’Any en la categoria de Poble Sostenible de l’Any. Els guardons, convocats per Prensa Ibérica i patrocinats per la Generalitat de Catalunya, pretenen premiar els pobles catalans pel treball que porten a terme durant l’any en tres àmbits: cultural, sostenible i turístic.

És un municipi de gairebé 10.000 habitants ubicat en el Maresme. En els últims anys, ha experimentat significatives intervencions en la gestió urbana per millorar la qualitat de vida dels seus residents. Per millorar l’eficiència hídrica, el municipi ha invertit en la substitució de la principal canonada d’impulsió i altres conduccions clau, amb un cost de més de 2 milions d’euros. A més, s’han realitzat importants reformes en els dipòsits d’aigua de la urbanització Ciutat Jardí, augmentant el rendiment de la xarxa en un 80%.

Davant l’emergència per sequera aquest any, l’ajuntament ha imposat límits màxims de consum d’aigua diària i ha elaborat un Pla Específic de Sequera. També s’ha llançat una campanya de sensibilització per fomentar l’estalvi d’aigua a les llars, proporcionant airejadors gratuïts que redueixen el consum d’aigua en un 50%.

Quant a l’energia, Palafolls està renovant el seu enllumenat públic amb tecnologia led, el que suposarà un estalvi del 60% en el consum energètic. A més, s’ha instal·lat un sistema fotovoltaic a cinc edificis públics, amb una capacitat de producció de 30 kW d’autoconsum col·lectiu.

En línia amb la sostenibilitat, Palafolls va participar en la IX Marató RE-M d’estalvi energètic, aconseguint una reducció d’emissions equivalent a 10,08 tones de CO 2 . A més, treballa en el projecte de l’anella cívica de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera, un camí circular que aprofita trams municipals i del riu Tordera, per fomentar la mobilitat sostenible i el coneixement de la zona agrària. També forma part del projecte Maresme EuroVelo 8, que promou el cicloturisme i la sostenibilitat turística mitjançant la millora de rutes ciclistes.

En resum, Palafolls està fent significatius avenços en sostenibilitat i gestió de l’aigua, fet que el situa com un dels finalistes d’aquests guardons.

