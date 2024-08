Investiguen la mort d'un home a la zona de la Fosca de Palamós mentre feia un ritual amb gallines decapitades

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de 65 anys a la zona de la Fosca de Palamós, mentre feia un ritual satànic en què ha decapitat diverses gallines com a ofrena. En concret, segons informen fonts municipals, la víctima s'ha localitzat sense vida en una cala de roques prop del camí de ronda entre el castell de Sant Esteve de Mar i la pineda d'en Gori. Segons fonts del cos policial, l'home s'ha desmaiat i ha començat a convulsionar, després d'una discussió amb la seva parella. El SEM ha intentat reanimar-lo sense poder salvar-li la vida. No hi ha indicis de criminalitat i s'espera als resultats de l'autòpsia per poder determinar la causa de la mort

Al moment dels fets, l'acompanyaven la seva dona i dues filles, que han donat l'avís de l'incident quan passaven pocs minuts de les cinc de la matinada. Fins del lloc de l'incident s'hi ha desplaçat efectius del SEM, la Policia Local de Palamós i tres patrulles dels Mossos d'Esquadra.