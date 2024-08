Quin temps farà aquest agost? Aquesta és la previsió del jove Jorge Rey i de l'AEMET

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha fet una previsió per als pròxims dies i, és que, a partir d'aquest diumenge, baixaran les temperatures màximes. Tot i que, zones com Màlaga, Múrcia i Albacete continuaran en alerta per calors que rondaran els 35 graus, a Catalunya es preveu mal temps. Vols conèixer al detall la predicció per als pròxims dies? I què prediu Jorge Rey?

D'una banda, cal destacar que s'han activat alertes grogues a l'arxipèlag balear per fenòmens costaners, mentre que les quatre províncies catalanes estaran en risc per tempestes, pluges, vent i fenòmens costaners, mentre que Castelló —província valenciana limítrof amb Catalunya— només estarà en alerta groga per vent.

La predicció de l'organisme públic ha desgranat que s'espera un descens generalitzat de les temperatures, especialment intens al terç nord-est peninsular i Mallorca, encara que es mantindran valors alts a les esmentades Albacete i Màlaga.

Així i tot, segons l'AEMET, es poden superar els 36 graus en valls de la meitat sud i mínimes entre els 24 i 26 graus en zones de l'àrea mediterrània i del Guadalquivir.

Pirineu i costes de Catalunya

Lligat amb el terç nord-est peninsular, al Pirineu i costes de Catalunya s'esperen xàfecs i tempestes des del matí i que a la tarda continuaran amb nuvolositat d'evolució; a més, les precipitacions poden ser localment fortes al Pirineu oriental, mentre que els vents presentaran cops molt forts al sud de Tarragona i nord de Castelló.

En un pla més general, s'espera que persisteixi una situació d'estabilitat a la major part del país amb cels poc ennuvolats o clars, encara que el pas d'un front atlàntic deixarà nuvolositat baixa a l'extrem nord peninsular.

Les previsions per l'agost. / EP

En aquest sentit, i de manera més concreta, a l'àrea cantàbrica i al nord de la península hi ha probabilitat de precipitacions febles i disperses, que, en qualsevol cas, tendiran a remetre a litorals a la tarda i a aclarir-se a última hora per l'oest.

No es descarten boires matinals disperses en entorns de muntanya del terç nord, de Galícia, del centre i a l'Estret, així com boires frontals al Pirineu i una possible calima a l'àrea mediterrània oriental.

Per la seva banda, a l'arxipèlag canari, en què també és possible l'aparició de calima a les illes orientals, s'esperen intervals de núvols baixos al nord de les illes, amb baixa probabilitat de precipitacions febles aïllades a les muntanyenques.

Pel que fa als vents, a més de les alertes que motivaran a Tarragona i Castelló, cal ressenyar que bufaran de component nord al terç nord, amb cerç moderat a l'Ebre i tramuntana amb intervals de força a l'Empordà.

També bufaran de l'oest a la resta del vessant atlàntic i Alborán, així com del sud-est a l'àrea mediterrània oriental i al nord a Menorca. A les Canàries bufaran alisis, amb intervals de força als canals entre illes.

El missatge de Jorge Rey

El jove burgalès aficionat a la meteorologia Jorge Rey ha volgut anar una mica més enllà a la previsió. "Un juliol calent que crema el més valent", començava recordant el refrany per parlar sobre l'onada de calor que viu Espanya a gran part del seu territori. Tot i això, Rey apunta que per a finals de mes s'esperen tempestes i l'arribada d'una nova borrasca. "Tornaràs a casa amb la sensació de no haver tingut un estiu ple", assegurava.

Això sí, de cara al mes d'agost, vaticina que la calor tornarà i es podrà gaudir de dies plenament estiuencs.