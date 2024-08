La Policia Nacional alerta: si un desconegut et para pel carrer i et diu això, t'estan estafant

La Policia Nacional ha llançat una advertència a les xarxes socials avisant d'una modalitat d'estafa que es basa en l'abús de la confiança. El cos de seguretat assegura que els perpetradors són professionals de l'engany i que aconseguiran que et creguis les mentides per aconseguir els teus diners. Aquest tipus d'estafa se sol cometre pel carrer i és susceptible de caure tota mena de persones.

L'estafa del fals conegut

"Ho fan tan bé que fins i tot el teu cunyat cauria", segons explica la Policia Nacional en una publicació recent al seu TikTok. L'estafa en qüestió s'inicia quan una persona et para pel carrer i et fa creure que en realitat us coneixeu. A partir d'aquest moment, si et creus les seves paraules, ja has caigut a l'estafa.

"Un home em va parar pel carrer com si em conegués i em va demanar diners per comprar medicina a la seva suposada filla malalta. Per descomptat, al final ni era un vell conegut ni tenia cap filla malalta..." explica un testimoni compartit per la Policia Nacional al qual van intentar estafar així.

Segons explica la Policia Nacional, els estafadors s'inventen una història lacrimògena en què fingeixen ser una altra persona i diuen que tenen greus problemes personals. Tot això amb l'objectiu que acabis empatitzant amb ells i els prestis diners.

La solució

La policia assegura que ser solidari és admirable, però no està de més ser previngut. Com a recomanacions, s'aconsella desconfiar i comprovar la veracitat de la identitat. Finalment, els cossos de seguretat de l'Estat tenen un missatge per a tu si has caigut en una estafa: denúncia!