Planoles i la conservació de les festes populars

Planoles és un dels candidats d’aquesta edició dels Premis Poble de l’Any en la categoria de Poble Cultural de l’Any. Els guardons, convocats per Prensa Ibérica i patrocinats per la Generalitat de Catalunya, pretenen premiar els pobles catalans per la feina que porten a terme durant l’any en tres àmbits: cultural, sostenible i turístic.

El municipi compta amb un patrimoni històric únic, del qual deriven les seves celebracions populars que ja compleixen més de cent anys. Aquestes, conjuntament amb les seves dues esglésies romàniques, Sant Marcel de Planès i Sant Vicenç de Planoles, engloben el llegat cultural i històric de Planoles. Un municipi que, a més de conservar molta història, també està centrat en la digitalització dels seus recursos culturals, per exemple, utilitzant la tecnologia 3D per realitzar visites virtuals a la seva església consagrada.

Festes històriques

Entre les seves festes populars conservades, destaquen la festa de Sant Blai, en què s’ofereixen panets típics; la festa de les truites, celebrada el Dilluns de Pasqua quan els habitants preparen el seu plat característic de truita de rostit amb pa i vi per als visitants i, finalment, la festa de la Caritat, on es dona pa als més necessitats. Aquest dinamisme cultural és un reclam turístic que pretén desestacionalitzar la cultura de la vila, perquè els visitants puguin acudir-hi durant tot l’any.

La seva variada agenda escènica, cultural i musical també es manté durant tot l’any amb celebracions com el Cicle d’Arts Escèniques i Música, el projecte KminArt, el festival Transhumant, el festival Itinera de Micropobles, el cicle de Cinema Gaudí o altres esdeveniments musicals tradicionals i de difusió cultural, com sortides en grup o conferències. És per la seva feina per mantenir una agenda dinàmica cultural anual per aconseguir la desestacionalització del turisme, que Planoles mereix entrar a la llista de candidats a ser el Millor Poble de l’Any.