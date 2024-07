El Fiscal diu que “Angela Dobrowolski li va injectar insulina per matar-lo i Mainat no va poder defensar-se”

El fiscal David Viñambres ha estat categòric en la cinquena i última sessió del judici contra Angela Dobrowolski pel presumpte intent d'assassinat del seu exmarit, Josep Maria Mainat, reconegut productor audiovisual i exmembre de La Trina. "L'única conclusió és que la processada li va injectar insulina per matar-lo" i "no va poder defensar-se", ha asseverat en el seu informe final. La resta d'hipòtesis, al seu entendre, manquen de fiabilitat, són "fantasiosa", "inversemblants" i "impossibles". Per a l'acusació pública, els indicis que s'acumulen contra l'acusada són aclaparadors, encara que va destacar un concloent: els metges que han atestat en la vista han assegurat que l'única possibilitat que el músic patís un coma glucèmic era pel subministrament d'insulina, descartant la saxenda, un fàrmac que s'utilitza per a perdre pes i que també consumia Mainat.

La processada ha fet ús de l'última paraula i ha expressat que "fins fa dues hores" pensava que l'acusació particular, és a dir Mainat, "demanaria l'absolució", perquè, ha insistit "vaig lluitar per salvar-li la vida", alhora que va acusar l'informàtic que va contractar per recuperar les gravacions de les càmeres de seguretat de la casa d'"extorquir-la" demanant-li diners i "esperava sexe". El fiscal i l'advocada del productor, Olga Tubau, reclamen per a Dobrowolski 13 anys de presó per un delicte d'assassinat en grau de temptativa. La defensa, per part seva, l'absolució o alternativament sis mesos per imprudència greu.

En el seu extens informe de més d'una hora i mitja, el fiscal es va esplaiar a detallar cadascuna de les proves que suporten la seva petició de pena i va argumentar l'existència de la traïdoria perquè Mainat, que és diabètic i es medica amb pastilles, "mai va pensar que la seva exesposa li injectaria insulina" i en estar adormit "no va poder defensar-se" i estava desvalgut. Contundent i clara, l'acusació pública no sols va sostenir que la processada és culpable, sinó que també va intentar encobrir-ho i salvar-se ella mateixa trucant, més de mitjà hora després de la hipoglucèmia, al SEM (Servei d'Emergència Mèdiques). "Va ser una trucada absolutament manipuladora (...) No va trucar per salvar a Mainat, sinó per salvar-se ella", ha subratllat. "No volia que es descobrís la seva acció", ha insistit.

Per al fiscal, el músic "podria haver perfectament mort i els fets", ocorreguts en la matinada del 23 de juny de 2020 en la seva residència de Barcelona, són summament greus. En la seva opinió, Dobrowolski "tenia un pla per aconseguir el seu propòsit criminal" que no era un altre que "posar fi a la vida" del seu exmarit. El motiu: haver descobert en entrar en el correu personal del productor que ella es quedava fora del testament si Mainat moria si estaven divorciats o s'estava tramitant. La tarda anterior al coma hipoglucèmic, ell li havia comunicat a ella que l'endemà presentaria els papers per a divorciar-se, la qual cosa va produir una forta discussió entre la parella.

El mòbil econòmic

L'acusació va al·ludir aquest "important mòbil econòmic" va ser el que va impulsar Dobrowolski durant la matinada d'aquell 23 de juny a injectar al seu exmarit insulina. No tan sols els metges han atestat que aquesta substància és l'única causa que Mainat patís un coma hipoglucèmic, sinó que les anàlisis clíniques realitzades durant un segon ingrés hospitalari (el músic va tenir una recaiguda a les poques hores) van revelar l'existència d'un component que "només tenen explicació amb l'administració d'insulina", ha precisat.

El fiscal ha desacreditat la declaració de Dobrowolski, que només va respondre al seu advocat, en la qual, ha recalcat, "va obviar totes les proves de càrrec" en "un discurs prefabricat", no sent "capaç d'oferir unes contestacions incoherents. Ha destacat en el seu informe les múltiples ocasions en què la processada havia acudit a la cuina i obria la nevera (fins a 17 vegades). El frigorífic i el congelador va impossibilitat captar per les càmeres de seguretat que estava agafant del seu interior.

L'acusació particular, exercida per l'advocada Olga Tubau en nom de Mainat, ha insistit que al seu representat se li va injectar insulina i que l'elecció d'aquest medicament va privar el seu representat de "poder defensar-se". Ha recordat que el productor patia hipoglucèmies, però no en els nivells registrats aquell 23 de juny. I ha precisat que quan Dobrowolski va trucar al SEM, la dona va mentir al sanitari que la va atendre sobre els índexs de sucre en la sang i ho va fer per "encobrir" que havia acudit a ells mitja hora més tard.

La defensa ha destacat en el seu informe final, en canvi, que la trucada al SEM de Dobrowolski va ser per "salvar la vida del seu marit". Ha negat que l'acusada injectés insulina a Mainat, que la seva clienta estava aquell dia "col·locada" pel consum de drogues i que el músic "tenia diversos factors de risc per patir una hipoglucèmia, al·legant les restes de cànnabis que se li va detectar en una anàlisi i el subministrament de la saxenda, el fàrmac per perdre pes. "No hi ha prova del subministrament d'insulina", ha conclòs. La pilota està ara en la teulada dels jutges.