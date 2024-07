Calonge de Segarra recupera la memòria minera

El municipi de Calonge de Segarra és un dels candidats d’aquesta edició dels Premis Poble de l’Any en la categoria de Poble Cultural de l’Any. Aquests guardons, convocats per Prensa Ibérica i patrocinats per la Generalitat de Catalunya, pretenen premiar els pobles catalans per la feina que porten a terme durant l’any en tres àmbits: cultural, sostenible i turístic.

Calonge de Segarra, que forma part de la conca minera de l’Alta Segarra, ha centrat els seus esforços a recuperar la memòria minera, el motor econòmic i social de la comarca des de mitjans del segle XIX. L’explotació de les mines durant aquesta època va permetre avançar en el creixement de la conca i la seva explotació va continuar fins al 1994. El 2019, l’Ajuntament de Calonge de Segarra va voler acabar amb l’oblit del patrimoni miner començant una intervenció arqueològica pionera per localitzar i documentar l’antiga Mina Vicenta, documentada des de la segona meitat del segle XIX. El municipi va poder recuperar les estructures i reconvertir les instal·lacions en un museu perquè els visitants puguin veure una recreació de com era la mina i el dur treball que es realitzaven. Aquests treballs han sigut possibles gràcies a l’obra Topografia Mèdica de Calaf, del Dr. Ignasi de Llorens del 1903, que va il·lustrar les condicions de treball en aquestes explotacions.

L’aposta per recuperar el patrimoni històric del municipi, és el motiu pel qual Calonge de Segarra es troba entre els candidats a ser el Millor Poble Cultural de l’Any. L’Ajuntament ha treballat per visibilitzar la mina, instal·lant recursos educatius i digitals perquè tots els públics puguin conèixer la història. El projecte de la Mina Vicenta de Calonge de Segarra és pioner en la restauració d’una mina de carbó de la comarca.

La promoció del patrimoni, la facilitació del coneixement i la conservació de la identitat col·lectiva, fan que Calonge de Segarra sigui un clar mereixedor d’entrar a la llista de candidats.

Vota les localitats guanyadores a la pàgina web: www.millorpoble.cat