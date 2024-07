De residu a recurs: com fer de la circularitat una realitat

El nostre país necessita més de dues vegades i mitja la seva superfície per proveir les necessitats de la nostra economia, segons l'informe 'Espanya Circular 2030', amb què el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic insta les administracions, els sectors econòmics i el conjunt de la societat a adoptar els canvis necessaris per abraçar una economia circular.

L'objectiu és anar deixant enrere un sistema econòmic lineal basat en la producció de béns i serveis sota les pautes d’“usar-consumir-llençar”, per “un nou model en què el valor de recursos, materials i productes es mantingui” en l'economia durant el màxim temps possible, en què es redueixi la generació de residus i s'aprofitin al màxim aquells que no es puguin evitar.

A nivell europeu, i en sintonia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU, s'estableix que per al 2035 només un 10% dels residus municipals haurien d'acabar en abocadors. A Espanya, aquest percentatge encara no supera el 50%, cosa que ens situa molt lluny d'assolir aquest objectiu i suposa una pèrdua de recursos que podrien haver-se recirculat en l'economia. El repte és ingent i exigeix un alt grau de compromís per part d'empreses com ara Urbaser, un dels líders mundials en solucions mediambientals.

Conscients de la seva responsabilitat, Urbaser, que des dels seus orígens impulsa una transformació rellevant, anticipant, connectant reptes i solucions, el 2023 materialitza un canvi en la seva cultura organitzativa enfocat a reforçar la seva posició com a agent líder dins del sector mediambiental. Fa poc més d'un any, la companyia va redefinir el propòsit i la identitat per orientar-se cap al “Making circularity real”, un missatge que forma part del seu ADN i transmet la seva aposta ferma per la sostenibilitat i l'economia circular.

Gestió integral de residus

Actualment, Urbaser és una companyia global que dona servei a més de 70 milions de persones en 15 països a través d'una enorme xarxa de més de 50.000 empleats i 150 plantes de reciclatge i tractament de residus a tot el món.

La companyia s'encarrega de la recollida de qualsevol tipus de residu, urbà o industrial

Probablement, l'àrea d'activitat més coneguda sigui la neteja urbana, fonamental per convertir els nostres carrers, platges i parcs en llocs més nets i sostenibles. Urbaser gestiona la neteja urbana de Madrid (també a través del SELUR), Barcelona, Santander, Burgos i Santiago de Compostel·la, entre altres ciutats, però l'empresa va molt més enllà i és present en tot el cicle de residu.

La companyia s'encarrega de la recollida de qualsevol tipus de residu, urbà o industrial, però no només això, sinó que també s'ocupa del tractament i valorització posterior aportant tecnologia i solucions innovadores per a la recuperació de materials i energia a partir d'aquests residus. La seva feina abasta des del disseny, la construcció i la posada en marxa de les instal·lacions de tractament, fins al seu manteniment i la gestió de totes les operacions.

Urbaser és, doncs, una peça clau en l'engranatge de l'economia circular i la reducció de la petjada ambiental, en convertir aquests residus en nous recursos, ja sigui en forma d'envasos reciclats de plàstic o vidre, energia renovable o compost per a ús agrícola, entre altres exemples.

Una altra manera de reduir emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera en el dia a dia d'Urbaser és invertir en vehicles de recollida i de neteja sostenibles. En aquest sentit, més d'un terç de la flota és ecològica.

Canvis a l'equip directiu

Per assolir l'excel·lència en aquestes àrees i construir un demà més sostenible, Urbaser ha dedicat molt de temps i esforç a implementar un enfocament holístic que afecta tots els nivells de l'organització i col·loca els empleats com a líders del canvi. La companyia ha redissenyat la seva imatge de marca (el seu nou logotip utilitza com a eix central la naturalesa i la transformació tecnològica), ha redefinit les seves tres línies de negoci – serveis urbans, tractament de residus urbans i solucions industrials- i ha renovat la cúpula directiva de cadascuna amb alguns dels perfils més destacats del mercat.

A càrrec de la línia de negoci ‘Serveis Urbans’, amb una carpeta rècord de contractes, hi ha Alejandro de la Joya; 'Tractament' està liderada per Rafael Guinea, perfil amb experiència a Tirme, referent nacional i internacional en el tractament de residus; mentre que ‘Solucions Industrials’, àrea de negoci de nova creació, està capitanejada per Bernat Llorens, expert en el sector dels residus industrials tant dins com fora d'Espanya.

El nou CFO (Chief Financial Officer) és Luis Martínez Jurado, amb àmplia experiència en operacions de finançament i mercat de capitals en l’àmbit de companyies cotitzades. I Fabiola Gallego, al currículum de la qual figuren els ministeris de Foment i d'Afers Exteriors, l'advocacia de l'Estat, Adif, Renfe o Indra, es va incorporar el juliol del 2023 com a nova directora d'Assessoria Jurídica. El Comitè de Direcció el completen Carlos Albi Nuevo, director global de Desenvolupament Corporatiu, Estratègia i Sostenibilitat; Ignacio García Gómez, director general de Recursos Humans; i José Vicente García Quintana, director general d'Excel·lència Operativa, Transformació i Sistemes.

‘Move 2 Improve’

Sota aquest enfocament holístic per “fer de la circularitat una realitat”, els canvis han arribat també al lloc de treball. Dins del seu projecte “Move 2 improve”, Urbaser ha traslladat la seva seu a Madrid a l'Edifici Aqua, al centre de la ciutat.

El lloc no ha estat elegit a l'atzar, sinó que és el reflex de la seva filosofia i valors, així com del seu afany per deixar un present i futur millor a la societat. Es tracta d’un edifici sostenible amb certificació energètica oficial A+ (compta amb una instal·lació fotovoltaica que alimenta el 30% de l’energia d’usos comuns, il·luminació LED i un sistema per optimitzar el consum elèctric). A més, més que un canvi físic, aquesta mudança obeeix a una idea molt més ambiciosa que vol implantar un nou model de treball més eficient que ajudi a optimitzar temps i espai i millorar la qualitat de vida i motivació dels treballadors.

Els canvis salten a primera vista. El 2023, a la seu madrilenya d'Urbaser, es van imprimir 1,3 milions de folis, suficients per aixecar una torre de 133 metres d'alçada o construir una carretera de dos quilòmetres de llarg. Tot i això, aquest any tot és molt diferent. No hi ha rastre d'armaris ni arxivadors plens de documents impresos, ni papereres, ni caixes apilades… perquè Urbaser ja és una oficina “paperless”, és a dir, lliure de papers, després d'un esforç ingent d'expurgació, digitalització i enviament a custòdia.

A més d'aquesta nova filosofia de zero residus, que redueix l'impacte ambiental i augmenta l'eficiència laboral, una altra de les característiques revolucionàries de la nova seu és l'absència de despatxos, cosa que repercuteix en més transparència, sinèrgies i productivitat. A més, la nova oficina també ofereix als empleats una flexibilitat de treball més gran i més facilitat de connexió amb les diferents formes de transport públic, cosa que fomenta una mobilitat més sostenible.

Aposta per la innovació

La innovació és una de les principals palanques per al desenvolupament sostenible a Urbaser. La companyia destina a R+D+i més de 10 milions d'euros a l'any i l'any 2022, al voltant del 75% de la inversió d'Urbaser en aquest camp es va destinar a innovació orientada a l'economia circular. Aquest és el pes i la importància de la innovació en la missió “Making circularity real” que Urbaser ha rebut el Premi Nacional d'Innovació 2023 de mans del Ministeri de Ciència i Universitats a la categoria de Gran Empresa Innovadora.

Una de les pedres angulars d'aquesta aposta és el Centre d'Innovació Tecnològica per al Tractament de Residus “Alfonso Maíllo” (CIAM) de Saragossa, referent internacional del sector i focus d'investigació de noves solucions circulars que augmentin les ràtios d'aprofitament de residus. Aquest centre de 5.000 m2 de superfície i instal·lacions pioneres compta amb un equip multidisciplinari d'investigadors que treballen en projectes d’R+D+i per comprovar i validar nous models de gestió integral i sostenible per reduir al màxim els rebutjos i dotar de valor els subproductes.

Algunes fites en aquest camp en què Urbaser està treballant són Novolitio, la primera empresa de recuperació i reciclatge de bateries de liti de vehicles elèctrics a la Península Ibèrica, que entrarà en funcionament el 2026 a la comarca del Bierzo; i Circular Biocarbon, projecte pel qual Saragossa es convertirà en la seu de la primera biorefineria a escala industrial per obtenir productes finals d'alt valor afegit a partir de residus orgànics generats a la ciutat.

Creixement i aliances d'Urbaser

El 2022 Urbaser va gestionar més de 33 milions de tones de residus, un 5% més que el 2021. Per classificació de residu, els generats a l'entorn urbà van representar el volum més gran, amb més de 21 milions de tones, de les quals més de un milió van ser recuperades per la companyia, mentre que de residus industrials se'n van gestionar més d'1,83 milions de tones. Pel que fa als residus perillosos, l'empresa va recuperar un 75% del total de gestionats el mateix any. Aquesta feina va evitar l'emissió de 2,6 milions de tones de CO2.

A Espanya, on Urbaser ja té una presència estesa, la companyia ha renovat contractes estratègics com el del Complejo Medioambiental Costa del Sol i ha ampliat horitzons a Santa Pola o a Llucmajor, on la planta de TIRME podria tractar fins a 57 tones de residus al dia.

En els darrers temps Urbaser també ha signat aliances estratègiques amb l'objectiu de seguir cuidant el planeta. De fet, des del 4 de juny passat, és Col·laborador Oficial de Sostenibilitat de Noches del Botánico, esdeveniment musical premiat com el més sostenible de la península durant diversos anys consecutius. En el marc d'aquesta col·laboració, Urbaser projecta diferents espots sensibilitzadors abans de cada concert, s'encarrega del vinilat de contenidors per a la correcta separació de residus, distribueix kits de sostenibilitat entre els assistents i completa els mailings de l'organització amb missatges que animen a tenir cura del recinte i fomentar el reciclatge dels residus. Així mateix, el 2023, va fer una col·laboració amb el Museu Nacional Thyssen-Bornemisza, patrocinant l'exposició temporal “Inteligencia líquida”, entre l'octubre del 2023 i el gener del 2024. Sens dubte, accions que sumen per conscienciar sobre la cultura responsable i sostenible i avançar junts cap a una circularitat real.