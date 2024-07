Què és una dorsal africana, el fenomen que arribarà a Catalunya aquests dies?

Aquesta setmana arriba el tret de sortida de l'època més calorosa de l'any, la canícula. Portem un inici d'estiu fresc i amb pluges i sembla que ens hem oblidat de com van arribar a ser calorosos els estius passats, especialment el del 2022 i 2023. Ara, la treva ja s'ha acabat i sembla que a partir d'aquesta setmana la calor tornarà a ser protagonista.

El mes de juny va estar marcat per les pluges i les temperatures estables que va portar la DANA (o gota freda). A mitjans de juliol, per altra banda, començarà la ratxa de les temperatures més altes que s'experimentaran a Catalunya aquest any. Hi ha una coincidència entre els dos principals models de predicció de temperatures, el GFS i l'ECMWF Europa. Tots dos mostren un augment considerable de les temperatures per a aquesta setmana, sent dijous el primer dia en què està previst que s'arribi als 40 graus.

La primera onada de calor de l'any

Si t'estaves acostumant a un agradable estiu de calor moderada, aquesta realitat s'acaba. La primera onada de calor arriba a Espanya amb previsions de quedar-se, amb pujades i baixades, fins a mitjans d'agost. Aquest augment de les temperatures s'emmarca dins d'un patró climàtic més ampli que apunta a un estiu més càlid del que és normal. De fet, l'Aemet estima que la probabilitat que el trimestre juliol-agost-setembre registri temperatures més altes que la mitjana històrica és superior al 70% a tot el país. Les possibilitats d'un trimestre més fred del que és habitual són mínimes, només un 10%.

🌡️¿Va a ser muy intenso el calor en los próximos días? Sí, sobre todo en el este y sur de la Península y puntos de Baleares.

La masa de aire podría ser, en algunas zonas, una de las más cálidas en sobrevolar el territorio en esta época del año, considerando el período 1991-2020. pic.twitter.com/tWmmQY9fhB — AEMET (@AEMET_Esp) July 15, 2024

Perquè es decreti una onada de calor al nostre país, cal complir 3 requisits:

Ha de passar durant almenys 3 dies seguits .

. L'extensió ha de ser àmplia: complir-se almenys en el 10% de les estacions meteorològiques de tot l'Estat.

de tot l'Estat. Les temperatures màximes diàries han de superar en un 5% la temperatura dels dies més càlids registrats al juliol i l'agost en el període 1971-2000.

Per tant, només és a posteriori quan es pot afirmar si hi ha hagut una onada de calor o no.

La canícula ha arribat, però no ha estat per art de màgia. El canvi de temperatura ve provocat, en part, per un front d'aire calent provinent del continent africà: una dorsal africana.

La culpable: Una dorsal africana

Marta Almarcha, meteoròloga d'ElTiempo.es, assegura que "una dorsal en altura serà la principal responsable d'aquest episodi de calor. A més, la massa d'aire associada serà molt càlida, ajudant que les temperatures pugin més. Almenys fins i tot divendres, o dissabte segons la zona, la combinació de la dorsal, l'absència de nuvolositat i les llargues hores d'insolació faran que la calor s'intensifiqui."

Les dorsals són bosses d'aire que es troben més elevades i entre dues depressions. Les regions sobre les quals se situen aquestes dorsals solen experimentar condicions meteorològiques estables, caracteritzades per l'absència de precipitacions i cels clars. En aquest cas, com que és una dorsal que prové d'Àfrica, està formada per aire calent. Si combinem la dorsal amb les temperatures ja elevades que estem experimentant, tenim com a resultat la primera onada de calor de l'estiu.

Els punts on s'espera que la temperatura augmenti més aquest estiu a Catalunya és al sud. Concretament, es podran arribar a experimentar els 40 graus a les Terres de l'Ebre (Tarragona) i les de Ponent (Lleida).