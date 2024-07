Els metges diuen que la causa més probable de la hipoglucèmia greu de Mainat seria l'administració d'insulina

Els metges de l'Hospital Quirón on Josep Maria Mainat va ingressar després de patir una hipoglucèmia greu diuen que la causa més probable d'aquesta seria l'administració d'insulina. "La primera causa en aquest cas amb moltíssima diferència respecte a la segona seria la insulina", ha declarat el doctor F.C, especialista en medicina interna, en el segon dia del judici a l'Audiència de Barcelonacontra l'exdona de Mainat, Angela Dobrowolski, per intent d'assassinat pels fets ocorreguts la matinada del 22 al 23 de juny del 2020. També ha declarat una amiga que ajudava de tant en tant el matrimoni i que va acudir a la casa perquè Dobrowolski va trucar-li. En arribar-hi, ha recordat com ell va dir-li des de l'ambulància: "M'ha volgut matar".

En el segon dia del judici, el tribunal ha escoltat, entre altres, els testimonis de dues dones que van ser a la casa abans i després dels fets —una amiga del matrimoni que vivia a prop i una altra dona que hi treballava com a dona de fer feines—, l'equip del SEM que va fer la primera assistència al domicili de Mainat i dos metges de l'Hospital Quirón que van tractar el cas mèdic de Mainat, la doctora d'Urgències i el metge especialista.

Mainat va dir al SEM que Dobrowolski li havia injectat alguna cosa

Un dels aspectes clau d'aquesta jornada ha tingut a veure amb què hauria causat la hipoglucèmia de Mainat i en quin estat es trobava. La metgessa del SEM, que va ser el primer equip a atendre'l després de la trucada al 112, ha explicat que la primera impressió és que "podria haver mort", que tenia un nivell de glicèmia "molt baix" i que van necessitar injectar-li 3 o 4 vials de glucosa en sang. També ha comentat que Mainat va dir-li "diverses vegades" que Dobrowolski li havia "injectat alguna cosa". La infermera del SEM ha apuntat que va costar "massa" remuntar-lo.

Durant l'estona que van ser allà, les dues treballadores del SEM han coincidit que Dobrowolski no només no va ajudar-les -van ser els nens qui van anar a buscar gelats per donar sucre al seu pare- sinó que va "interferir" en la seva feina i estava "excessivament alterada".

Qui també ha destacat el nerviosisme de Dobrowolski i el seu comportament aquella estona ha estat l'amiga que va acudir a la casa en rebre la trucada d'ella dient-li que Mainat no es trobava bé. L'amiga, que puntualment oferia suport al matrimoni amb la cura dels seus dos fills petits, ha explicat que passades les 4 de la matinada Dobrowoslki va trucar-li per demanar-li que hi anés. El tècnic de l'ambulància, ha relatat, va dir-li que Mainat la cridava i ella es va dirigir cap al vehicle. "Em va dir: 'M'ha volgut matar, m'ha volgut matar'", ha recordat.

La insulina, la causa més probable segons els metges

Un cop a l'hospital, Mainat va ingressar a Urgències on va ser visitat per una metgessa del Quirón. Aquesta doctora, V.Y.O, ha justificat que la impressió diagnòstica en aquell moment va estar condicionada pel fet que Dobrowolski va dir-li que li havia administrat saxenda, un medicament per aprimar-se. La doctora va veure que un dels efectes secundaris del medicament podia ser la hipoglicèmia i la impressió diagnòstica va ser 'hipoglucèmia secundària per administració de saxenda. Tanmateix, preguntada pel fiscal, ha assegurat que si Dobrowolski no hagués parlat de saxenda hauria pensat que la hipoglucèmia havia estat causada per administració d'insulina. "Sens dubte", ha dit.

Una hipòtesi que ha secundat el metge especialista que posteriorment va involucrar-se en el cas de Mainat, que va haver de reingressar al cap de poques hores d'haver estat donat d'alta. Segons aquest doctor, F.C, en el segon informe ja consta que la hipoglucèmia és possiblement per administració d'insulina. D'acord amb els nivells registrats pel glucòmetre que tenia Mainat a casa la matinada dels fets, la baixada va ser "ràpida i severa" i "el més probable seria una administració d'insulina".

Així, F.C. ha comentat que la primera causa en el cas de Mainat era la insulina "amb moltíssima diferència" respecte la segona. Aquest doctor també ha confirmat que no li consta que Mainat tingués saxenda prescrita i ha assenyalat que el fàrmac que ell prenia era amb pastilles i no injectable.

D'altra banda, un dels testimonis que ha declarat és una tècnica del laboratori que fabrica saxenda, el medicament que Dobrowolski va dir que hauria injectat a Mainat la nit dels fets, juntament amb l'hormona del creixement.

Aquesta tècnica ha confirmat que la hipoglucèmia es podria donar pacients amb diabetis tipus 2 que són tractats amb insulina -Mainat no era insulinodependent-. Amb tot, ha matisat que requeriria una sobredosi del medicament que, a efectes pràctics, es traduiria en 24 injeccions.

"Prepara cafè que vindrà la policia"

Mentre Mainat era ingressat a l'Hospital, la treballadora de la llar del matrimoni va presentar-se a la casa com era habitual a primera hora del matí. Ho va fer previnguda del que s'hi trobaria, però, ja que l'amiga que havia acudit de matinada per estar amb els nens va trucar-li i van trobar-se presencialment d'amagat de Dobrowolski mentre ella portava els seus fills a l'escola.

"Les dues ens vam posar malament i nervioses", ha relatat sobre l'estat en què estaven ella i l'amiga. En tornar de dur els nens a l'escola, Dobrowolski va dir-li "Prepara cafè que vindrà la policia". També va demanar-li que no endrecés l'habitació i va ser ella, de mutu propi, qui va treure la brossa -una acció que habitualment corresponia a la dona de fer feines-. "Va dir: 'Me'n vaig a fumar un porro i torno després". En relació amb la hipoglucèmia de Mainat, ha comentat, Dobrowolski els va dir durant el matí del 23 de juny que li havia ficat injeccions i també que li havia volgut "salvar la vida".

Possible 'perdó' de Mainat per mirar-li el correu

La fiscalia demana 13 anys de presó per l'assassinat en grau de temptativa i 3 per descobriment i revelació de secrets, amb l'agreujant de parentiu, així com una multa de 6.000 euros i la prohibició d'aproximar-se o comunicar-se amb Mainat durant els vuit anys posteriors a la pena de presó.

El descobriment i revelació de secrets té a veure amb el fet que Dobrowoslki hauria entrat a l'ordinador personal de Mainat i s'hauria reenviat al seu correu documentació i converses que Mainat hauria mantingut amb diversos advocats sobre el divorci i sobre el testament. Segons fonts jurídiques, però, Mainat podria perdonar a la seva exdona el delicte de revelació de secrets, fet que faria caure també l'acusació del fiscal i estalviaria a l'acusada tres anys de presó en cas de condemna.