Un darrer informe forense indica que Dobrowolski pateix un lleu trastorn de personalitat

Un últim informe forense incorporat al sumari la setmana passada sosté que Àngela Dobrowolski, acusada d'intentar matar el seu marit, el productor audiovisual i exmembre de la Trinca Josep Maria Mainat injectant-li insulina, pateix un lleu trastorn de la personalitat, segons ha pogut confirmar El Periódico de Catalunya, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ. El judici contra Dobrowolski comença aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona. La fiscalia reclama per a ella 16 anys de presó (13 per intent d'assassinat i tres per revelació de secrets, en haver entrat al correu electrònic de qui era el seu marit). La defensa sol·licita absolució o, com a alternativa, sis mesos de presó per una presumpta imprudència, en haver proporcionat a Mainat una medicació. El nou dictamen podria reduir una condemna eventual, si s'accepta les conclusions.

Dobrowolski assegura que s'ha convertit a l'islam i a la presó porta un mocador al cap, segons el seu advocat, peça que no l'han deixat posar al trasllat des de la presó de Brians, a Sant Esteve de Sesrovires, on va ser traslladada fa uns dies per una qüestió de seguretat. Tot i això, ha aparegut a la sala amb els cabells de color de rosa i vestida amb un vestit jaqueta de color blanc. El tribunal ha acceptat que la processada declari quan acabin les declaracions dels testimonis.

Josep Maria Mainat arriba al judici a Ángela Dobrowolsky acompanyat de la seva advocada i el seu fill. / MANU MITRU

A principis del 2020, la parella va entrar en una profunda crisi matrimonial i ella va abandonar el domicili conjugal a Barcelona, malgrat que "de manera irregular, però amb certa freqüència" va continuar acudint-hi, segons precisa la fiscalia. Fins i tot s'hi quedava a dormir, fonamentalment els caps de setmana, per mantenir el contacte amb els fills. Anaven passant els mesos, però la situació s'enraria cada cop més. Al maig, Mainat va prendre la decisió de divorciar-se i li va comentar a la seva encara dona. Ella, "per tal d'esbrinar" les pretensions del seu marit i detalls de la demanda, va accedir, subratlla l'acusació, al correu electrònic del productor, sense el seu consentiment, i va examinar els e-mails que s'havia creuat amb els seus advocats (per això el delicte de revelació de secrets). La processada va poder examinar documents sobre el procediment, però també sobre la situació patrimonial i les disposicions de caràcter testamentari.

El testament

D'aquesta manera, Dobrowolski, segons el fiscal, va tenir coneixement que, si Mainat moria, ella seria una hereva més del seu "molt notable patrimoni", sempre que estiguessin casats i no divorciats. En cas contrari, quedava exclosa del testament. A més, es va assabentar que si s'iniciava el divorci, el règim establert en les capitulacions matrimonials "limitava i disminuïa" els mitjans econòmics de què disposava fins aleshores i que necessitava per mantenir "alt el ritme de vida" que portava.

Davant "les freqüents discussions i baralles" i els problemes econòmics, la processada va decidir "posar fi a la vida" de Mainat abans que aquest interposés la demanda de divorci, recalca l'acusació. La matinada del 23 de juny del 2020, al domicili familiar i després d'una "forta discussió", Dobrowolski "va executar" el seu pla. Quan el productor estava adormit, la dona el va despertar, manifestant-li que li havia d'injectar un medicament per aprimar-se que ell feia servir des de feia temps. Tot i això, sabent que patia diabetis, li va injectar, en realitat, una barreja d'insulina d'acció ràpida i d'acció retardada, sent conscient de les seves previsibles "conseqüències mortals", argumenta la fiscalia, que afegeix que la processada coneixia que el productor mai se l'havia tractat amb insulina. Quan van arribar al domicili els sanitaris, el productor estava en estat de coma. Va sobreviure gràcies a la intervenció mèdica.