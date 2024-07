Arriba la canícula a Catalunya: què és i com ens afecta a l'estiu

La segona meitat de juliol arriba amb la promesa d'una calor intensa i perllongada a gran part del país. La canícula, el període més càlid de l'any, s'estendrà fins al 15 d'agost, portant temperatures sufocants i nits tropicals.

Segons les prediccions de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), aquesta segona quinzena de juliol es caracteritzarà per temperatures superiors a la mitjana a la major part del territori espanyol. S'espera que els termòmetres marquin entre 1 i 3 graus Celsius per sobre del que és habitual per a aquesta època de l'any.

Aquest augment de les temperatures s'emmarca dins d'un patró climàtic més ampli que apunta a un estiu més càlid del que és normal. De fet, l'AEMET estima que la probabilitat que el trimestre juliol-agost-setembre registri temperatures superiors a la mitjana històrica és superior al 70% a tot el país. Les possibilitats d'un trimestre més fred del que és habitual són mínimes, només un 10%.

Calor inusual

A aquesta calor inusual se sumarà l'escassetat de precipitacions, un fenomen típic del mes de juliol que es veurà accentuat aquest any. L'AEMET pronostica un 50% de probabilitats que les pluges siguin inferiors al que és habitual a la Península i les Balears.

La canícula, que s'estén tradicionalment del 15 de juliol al 15 d'agost, és el període de l'any en què la calor s'intensifica de manera notable. Durant aquestes setmanes, les temperatures màximes es disparen i la calor no fa treva ni tan sols durant la nit. De fet, és comú que les nits siguin especialment càlides, amb temperatures que no baixen dels 20 graus Celsius, cosa que es coneix com a nits tropicals.

Les altes temperatures i la manca de pluges tindran un impacte significatiu en diversos àmbits. D'una banda, s'espera un augment del risc d'incendis forestals, i per això les autoritats demanen extremar les precaucions. D'altra banda, la calor extrema pot afectar la salut, especialment la dels grups més vulnerables, com ara nens, ancians i persones amb malalties cròniques.

Davant d'aquesta situació, es recomana a la població prendre mesures per combatre la calor, com ara hidratar-se constantment, evitar l'exposició al sol a les hores centrals del dia, utilitzar roba lleugera i transpirable, i mantenir l'habitatge fresc i ventilat.

En definitiva, l'arribada de la canícula marca l'inici d'un període de calor intensa a Catalunya. Les altes temperatures i l'escassetat de precipitacions seran les notes dominants de les setmanes vinents, per la qual cosa és fonamental estar preparats i seguir les recomanacions de les autoritats per evitar riscos per a la salut i el medi ambient.