Prensa Ibérica enforteix el seu equip digital per potenciar la seva estratègia de negoci i de producte

Jesús Carrera i Germán Frassa fitxen per Prensa Ibérica per reforçar la seva aposta per la transformació digital com a vehicle per avançar cap a un nou model de negoci basat en continguts i productes cada cop més innovadors.

Prensa Ibérica incorpora Jesús Carrera com a director general d'Estratègia de Negoci, responsabilitat de nova creació des de la qual dirigirà i coordinarà tres àrees fonamentals del grup de comunicació: Data & Tecnologia, Màrqueting i Producte.

Carrera, que exercirà la seva tasca en dependència directa del director general de la companyia, Sergi Guillot, acredita una prestigiosa trajectòria professional al sector. Procedent de Vocento, on ha exercit els darrers set anys de Chief Digital Officer i Chief Revenue Officer, Carrera ha estat president de la International Advertising Bureau (IAB) i membre del consell de Wemass, la comercialitzadora de publicitat programàtica fundada per Prisa Vocento i Godó. Ha estat emprenedor digital i, de ben jove, entrenador de l'equip de bàsquet Cai Zaragoza, amb qui va jugar a l'ACB i va arribar a conquistar la Copa del Rei.

En el seu afany per millorar el desenvolupament digital, el grup de comunicació líder de la informació regional i local a Espanya incorpora també com a director de Producte a Germán Frassa. El fins ara director d'Estratègia Digital del medi esportiu Relevo, que pertany a Vocento, és periodista de formació, encara que s'ha desenvolupat com a professional en el camp de la tecnologia i el producte digital. Frassa, que té una dilatada experiència i reconeixement dins del sector, ha treballat anteriorment per a Telefónica, Terra i Unidad Editorial, on durant deu anys va exercir com a director de Producte Digital i Desenvolupament d'Audiències Digitals.

Tant la direcció general de màrqueting liderada per Ana Multigner com la direcció general de Data & Tecnologia, liderada per Roberto Álvarez, s'integren sota la direcció general d'Estratègia de Negoci per potenciar la sinergia entre les tres àrees.

Amb aquest redisseny corporatiu Prensa Ibérica persegueix una estratègia que faci valdre l'escala del grup, el coneixement de l'usuari com a punt de partida de totes les activitats i el desenvolupament de nous productes i solucions. El mitjà de comunicació cerca millorar els seus productes digitals per accelerar el desenvolupament de nous models de negoci.

Prensa Ibérica

El grup de comunicació suma al conjunt del país 27 diaris i gairebé 70 Cròniques locals, a més de diverses revistes. EMPORDÀ, El Periódico, El Periódico de España, La Nueva España, Faro de Vigo, Levante-EMV, Información, Diario de Mallorca, La Provincia-DLP i El Día són només algunes de les capçaleres més rellevants del grup.

Amb 2,1 milions de lectors de premsa i revistes i gairebé 200.000 exemplars, el grup de comunicació és líder en audiència i difusió en diverses autonomies i compta amb un creixent posicionament en suport digital.

A Internet, les seves publicacions freguen els 23 milions de visitants únics i superen els 465 milions de pàgines vistes al mes, fet que el converteix en el primer grup espanyol de comunicació en la categoria d'informació general de GfK Dam (Companyies News Publisher MC).