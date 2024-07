La Guàrdia Civil avisa els que solen fer servir el cotxe així: molta atenció

La Guàrdia Civil està molt pendent que es compleixin les normes de trànsit i circulació. Periòdicament, emet avisos de com circular correctament o de com fer servir els elements del cotxe amb seguretat, com per exemple, els llums antiboira. En aquesta ocasió, la Benemèrita ha volgut posar atenció sobre una part del reglament de circulació del qual molta gent no n'és conscient.

En transportar càrrega en un vehicle particular, no tot és permès. Si la càrrega és molt gran, voluptuosa o llarga, és possible que no l'estiguis portant correctament i que t'enfrontis a una multa. La normativa està pensada per evitar accidents i assegurar la seguretat de tots els usuaris de la via.

El reglament

L'article 15 del Reglament General de Circulació (RGC), que parla sobre les dimensions de la càrrega, recull que, de manera excepcional, en un cotxe particular pot sobresortir aquesta per la part posterior:

Si la càrrega és divisible: fins a un 10% de la longitud del vehicle.

fins a un 10% de la longitud del vehicle. Si la càrrega és indivisible: fins a un 15% de la longitud del vehicle.

Si es tracta de vehicles dedicats exclusivament al transport de mercaderies, el RGC recull que la càrrega podrà sobresortir tant per la part anterior com per la posterior, amb les condicions següents:

En el cas de bigues, pals, tubs o altres càrregues de longitud indivisible, la càrrega pot sobresortir un terç de la longitud del vehicle, si aquest fa menys de cinc metres; i dos metres per la part anterior, i tres per la posterior, si la longitud és superior als cinc metres.

o altres càrregues de longitud indivisible, la càrrega pot sobresortir un terç de la longitud del vehicle, si aquest fa menys de cinc metres; i dos metres per la part anterior, i tres per la posterior, si la longitud és superior als cinc metres. Si la dimensió menor de la càrrega indivisible és superior a l'amplada del vehicle, "podrà sobresortir fins a 0,40 metres per cada lateral, sempre que l'amplada total no sigui superior a 2,55 metres".

Així mateix, segons l'article 14 del RGC, la càrrega ha d'estar subjecta de manera que no pugui:

Arrossegar, caure totalment o parcialment, o desplaçar-se de manera perillosa.

Comprometre l'estabilitat del vehicle.

Produir soroll, pols o altres molèsties que es puguin evitar.

No complir aquestes condicions, encara que es respecti la longitud de la càrrega, pot comportar sancions.

El cas de les bicicletes

La normativa indica que portar una bicicleta o qualsevol classe de càrrega sobresortint dels límits del vehicle o que impedeixi una visualització correcta és una infracció greu. Segons la normativa vigent, si la càrrega no permet veure els llums o la senyalització del vehicle –com la matrícula– el conductor s'exposa a sancions de fins a 200 euros.

La bicicleta o qualsevol altre tipus de càrrega s'ha de traslladar, doncs, a la baca o en un portaequipatge del darrere homologat, sense que la superfície sobresurti més d'un 10% de la del vehicle i amb una placa de V-20 que indiqui que la càrrega sobresurt del vehicle. No respectar aquesta normativa de la Direcció General de Trànsit (DGT) pot comportar sancions econòmiques i fins i tot la pèrdua de punts del carnet.

Si es donés la fatalitat que la bicicleta o la càrrega es desprengués de la baca i caigués sobre l'asfalt, la sanció pot arribar a ser de fins a 500 euros i quatre punts del carnet, pel risc consegüent que comporta per als vehicles i persones de l'entorn.

Així ho recull el Reglament General de Circulació, que assegura que s'exposen a multa els conductors que transportin una càrrega si aquesta "s'arrossega, cau totalment o parcialment o es desplaça de manera perillosa".